«Ти — сонечко нашого роду»: під Лиманом загинув 20-річний боєць, який з дитинства марив армією

25 грудня Вінниця провела у вічність героя-захисника Володимира Любуню. Він був штурмовиком батальйону спеціального призначення Національної Гвардії України «Донбас». Загинув 20 грудня під час виконання бойового завдання на Лимано-Куп'янському напрямку. Воїну було лише 20 років, повідомляє міська рада у некролозі.

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Володимир закінчив ліцей № 9. З дитинства захоплювався спортом. Займався легкою атлетикою, а також рукопашним боєм. Зі шкільної лави готував себе до військової служби.

«У нас козацький рід. Всі — від діда-прадіда були військовими. Володимир також не бачив для себе іншої долі як стати воїном, — розповів батько полеглого. — Його ніщо не могло спинити. З початком повномасштабного вторгнення він неодноразово оббивав пороги військкомату допоки не взяли до війська».

Першою фронтовою родиною юного воїна став полк «Азов», наступною — батальйон «Донбас». Попри юний вік, у нього не бракувало сил боротися. Їх додавало величезне прагнення якнайшвидше звільнити рідну землю від ворога.

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«Володимир поліг в бою у День зимового сонцестояння, — ділиться родичка героя Наталія Вишневська. — Ти — сонечко нашого роду! Спочивай… Тебе вже чекають твої пращури, і дід Володимир-воїн, і прадід Володимир-воїн… Як мали виносити з дому — навкруги закричала тривога… І полився дощ. Заплакало небо. Як стишився дощ — зірвався вітер, який несамовито лопотів полотнищами прапорів воїнів на Алеї Слави Сабарівського кладовища. А на момент останнього прощання розійшлися хмари, відкрилося блакитне небо і сліпуче засяяло сонце. Всі стихії природи проводжали тебе у твою останню дорогу».

Раніше «ФАКТИ» повідмляли про загибель у бою з окупантами 25-річного воїна з Київщини Василя Томчука.

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