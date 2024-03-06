Навіки 50: у боях під Куп’янськом загинув захисник із Вінницької області

На Вінниччині провели в останню дорогу полеглого захисника Олександра Ульянчика. Йому назавжди 50 років, повідомляє Гайсинська міська рада.

«Олександр був людиною веселої вдачі, надійним другом, справедливим, чесним, мужнім. Після дембеля життєва дорога привела його на Рівненщину, де він 20 років пропрацював на залізниці. Одружився. З дружиною виховували двох діток. Так склалося життя, що він повернувся в Гайсин, до батьків. Тоді родина вирішила придбати будинок і переїхали жити в село, де він зустрів другу дружину. Роботи не боявся, працював на різних роботах, за що не брався все було у нього до ладу. Мав багато друзів, на роботі його поважали».

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Коли розпочалася війна Олександр Ульянчик працював на залізниці монтером колії. Маючи бронь, не побоявся, що його можуть мобілізувати, звільнився з роботи і пішов працювати в супермаркет.

«В кінці листопада 2023 року йому вручили повістку, і він став на захист рідної землі. Службу проходив на посаді старшого стрільця 3 механізованого відділення військової частини А4395. Разом з побратимами боронив нашу землю на Куп'янському напрямку від клятого ворога, мужньо і з впевненістю, що перемога буде за нами. Та не судилося дожити до омріяної перемоги».

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25 лютого боєць прийняв свій останній бій під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району. У бійця залишились батьки, син Олександр, який на даний час знаходиться на передовій, донька Анастасія, дружина Людмила.

Поховали героя на сільському кладовищі на Алеї Слави з усіма військовими почестями.

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Ніхто не стримував сліз під виконання гімну та вручення прапора батьку спочилого воїна офіцером-розпорядником.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель 22-річного бійця у боях за Авдіївку.

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