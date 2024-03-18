АРМА орендує люксовий готель за 5 тисяч євро, щоб презентувати річний звіт, — Плінський

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для публічної презентації звіту про свою діяльність орендує люксовий готель InterContinental у Києві. Вартість оренди становить 5 тисяч євро. Про це у фейсбуці повідомив журналіст Євген Плінський.

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В опублікованому ним запрошенні повідомляється, що презентація відбудеться 26 березня 2024 року у залі Grand Ballroom. Подія триватиме три години. Запрошення підписала голова АРМА Олена Дума.

«Ніхто не сумнівається, що люксовий InterContinental — місце гідне рівню запрошених персон, а їх розкішні автомобілі не будуть різати око випадковим перехожим, тим більше що вартість денної оренди зали, в порівнянні з важливістю заходу, смішна. Усього 5 000 євро», — написав Євген Плинський.

На його думку, АРМА мав би бути скромнішим у витратах, враховуючи реальні результати роботи та скрутне економічне становище у країні.

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«Може якось АРМА має бути скромнішою? Тим більше на фоні реальних досягнень та подій в країні. Війна продовжується, а ці кілька тисяч євро потрібні більше фронту, ніж лакшері-готелю», — написав журналіст.

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Нагадаємо, на інституційній неефективності АРМА неодноразово наголошувала організація StateWatch, яка моніторить арешт і конфіскацію російських активів. Серед іншого, через незадовільну роботу АРМА в Україні досі не вилучено сотні пов’язаних із росією та з її держкомпаніями об’єктів.

8 листопада 2023 року Єврокомісія оприлюднила Звіт про прогрес України щодо вступу до ЄС. Серед вимог європейських партнерів — покращити законодавчу базу та інституційні можливості для розшуку, повернення та менеджменту активів. Для цього Україна має провести комплексне реформування АРМА, у тому числі щодо процедур відбору його керівника.

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