Ведмеді, що прокинулися, нападають на людей у Словаччині: за тиждень — два випадки, є жертви (відео)

В Словаччині, як раніше і у рф, зафіксовані напади ведмедей на людей.

Видання myliptov.sme.sk повідоляє про надзвичайну подію, що сталася у неділю, 17 березня, в місті Липтовський Микулаш. Тварину помітили у центрі населенного пункту — біля торгового центру STOP-SHOP близько полудня. В місцевих екстренних службах поінформували про двох людей, які отримали легкі поранення, одна з яких — після зіткнення з ведмедем. Інша — під час втечі від хижака. На місці працюювали пожежники, поліція, Словацька мисливська асоціація.

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Очевидці стверджували, що ведмідь спустився в місто з висоти Хадж Ніково, пройшов повз ТЦ, де і напав на людину. Далі тварина побігла через густонаселені райони Липтовського Микулаша. Поліцейські врешті решт змусили хижака відійти до лісу.

Згодом в адміністрації міста зазначали, що очікують на рішення профільного міністерства щодо втручання в ситуацію мисливців, які б охороняли населення в таких випадках до прибуття групи втручання, а також на подальше комплексне системне вирішення цього питання. Та додали, що, за попередньою інформацією, постраждали п'ятеро осіб: дівчинка 10 років, чоловік 32 роки, жінка 49 років, жінка 58 років та чоловік 72 роки. Ті, на кого напали, отримали подряпини та укуси, усіх їх відпустили на домашнє лікування.

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У місті оголошували надзвичайну ситуацію та просили мешканців не виходити за межі житлових кварталів у ранкові та вечірні години.

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«Рятувальники та сили безпеки виштовхнули ведмедя в безлюдні зони, де групи втручання цілодобово шукають його, тому безпека мешканців житлових районів забезпечена, але ми просимо про особливу обережність», — сказала прессекретарка адміністрації пані Чапчикова, додавши, що після того, як п'ятеро людей отримали поранення, було доручено ліквідувати тварину.

А наприкінці минулого тижня у словацьких горах загинула жінка, яка намагалася втекти від медведя. Як повідомляє ВВС, тіло 31-річної громадянки Білорусі виявили у Низьких Татрах. Вона та її супутник гуляли у Деменівській долині, коли на них напав хижак. Чоловік згодом розповів, що вони, побачивши ведмедя, кинулися у різні боки. Правоохоронці не виключають, що жінка могла загинути й не внаслідок нападу тварини. Адже у долині густий ліс та багато крутих ярів, тому поки неясно, як загинула жінка — чи впала вона, розбившись на смерть, чи була вбита ведмедем. Коли пошукова група була на місці, ведмідь ще ходив в тому місці, але його налякали пострілами.

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Зазначається, що останніми роками у Словаччині було кілька випадків, коли на людей нападали ведмеді, але досі за останні 100 років лише один із них, у 2021 році, закінчився смертельним наслідком.

Раніше у мережу викладали відео, як в рф цирковий ведмідь напав на вагінту дресирувальницю і ледь не вбив її.

Фото Pixabay

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