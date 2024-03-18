У Повітряних силах розповіли, хто замінив Ігната: що відомо про нового спікера

18 березня Командування Повітряних сил ЗСУ отримало нового спікера. Ним став майор Ілля Євлаш, який змінив на цій посаді полковника Юрія Ігната, звільненого за два дні до цього.

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«Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що Євлаш до початку вторгнення працював кореспондентом на каналі «Еспресо», а після мобілізації проходив службу у Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю. Потім очолював службу зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця». Був спікером східного угруповання військ.

Нагадаємо, 16 березня командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив про переведення спікера ПС Юрія Ігната на інший напрямок роботи. Ігнат, коментуючи своє звільнення з посади, заявив, що він стикався з труднощами, але за цю роботу йому точно не буде соромно.

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«Дякую всім медіа, з ким довелося працювати. Усім, хто допомагав, і всім, хто критикував. Дякую командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу нашого виду військ за підтримку та велику довіру. Це — головне у нашій роботі!», — написав він у Facebook.

Нагадаємо, Юрій Ігнат очолив пресслужбу Командування Повітряних сил Збройних сил України у 2018 році. У 2022 році був нагороджений орденом Данила Галицького.

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