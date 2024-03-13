росія здобуває перевагу за допомогою авіабомб: експерти

Згідно з повідомленням американських ЗМІ, російська армія отримала тактичну перевагу завдяки збільшенню використання керованих авіаційних бомб на лінії фронту в Україні. Як повідомляє телеканал CNN, Україна практично не має варіантів захисту від планерної бомби FAB-1500. Вона важить трохи менше 1,5 тонни і може бути скинута на ціль літаком з відстані 60−70 кілометрів, що знаходиться за межами досяжності української протиповітряної оборони. Завдяки невеликим крилам бомба може відносно точно влучити в ціль. Від удару утворюється воронка діаметром 15 метрів.

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В інтерв'ю CNN речник ВПС України Юрій Ігнат підтвердив, що активізація використання цих планерних бомб востаннє була зафіксована під час боїв навколо східноукраїнського міста Авдіївка.

«Протягом 24 годин було використано 250 таких бомб», — каже він.

росія переробляє свої старі бомби на новий, керований тип на заводі під москвою.

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«Це недешеве і нешвидке переобладнання, але це все одно коштує менше, ніж мільйони за ракету», — каже Ігнат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Німеччині висловилися про обмін крилатими ракетами з Британією.

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