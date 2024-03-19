Надходження до ПФУ відстають від плану на 8,5 млрд: Гетманцев розповів, як це вплине на пенсії

Надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ) є головною статтею доходів Пенсійного фонду (ПФУ) і важливим джерелом наповнення держбюджету. На жаль, надходження по ним за підсумками січня-лютого становили 127,2 млрд грн. Це на 5% (на 5,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, проте менше плану.

ВІДЕО ДНЯ

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За даними голови Комітету, план, не виконано за вказаний період:

у частині ЄСВ, що розподіляється на пенсійне страхування — на 9,9% (недобір 7,6 млрд грн);

у частині ЄСВ, що розподіляється на соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності — на 15,3% (недобір 0,9 млрд грн).

«Не буду розводити зраду, а скажу прямо як є: це пов’язано із меншими видатками бюджету на оплату праці у січні — лютому через необхідність економії в умовах недонадходження зовнішнього фінансування бюджету», — пояснив Гетманцев.

РЕКЛАМА

Парламентарій нагадав, що держава є найбільшим платником ЄСВ, у тому числі із зарплат бюджетників і грошового забезпечення військовослужбовців.

Голова Комітету додав, що з тих же причин трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду у січні-лютому був меншим на 7,2% (на 3 млрд грн), ніж рік тому.

РЕКЛАМА

«У березні-квітні ситуація із бюджетними видатками на оплату працю і пенсійне забезпечення вирівняється, що підтримає доходи ПФУ», — запевнив депутат.

Також парламентарій стверджує, що на розмір та індексацію пенсій вказаний факт не вплине.

РЕКЛАМА

«Важливо (!) тимчасове просідання в планових доходах ПФУ на початку року не вплинуло не індексацію пенсій на 8% з 1 березня цього року: оновлені пенсії для 10 млн. українських пенсіонерів за березень будуть виплачені вчасно і в повному обсязі», — вказує Гетманцев.

Зазначимо, що з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. В середньому підвищення становитиме 322 грн, а середній розмір пенсії зросте до 5717 грн.

Крім того, нагадаємо, частині українців підвищать пенсії 25 березня: в ПФУ пояснили, кому очікувати зростання виплат.

160

Читайте нас у Facebook