«Скоро — майже літо»: коли в Україні припиняться дощі і почнеться потепління

Як і обіцяли синоптики, сьогодні, 19 березня, в Україні циклон визначатиме загалом повсюди вологу погоду — дощі, на заході, подекуди в центрі та на півночі місцями з мокрим снігом.

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Температура повітря у більшості областей очікується +4+7 градусів, на сході та півдні (окрім Одещини) +8+14 градусів, у західних областях буде найхолодніше, +2+5 градусів, зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві вдень очікується послаблення та припинення опадів. Температура повітря вночі 0+2 градуси, вдень близько +5 градусів.

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«Такі зимові підстаркуваті „залицяння“ часто бувають у березні, адже всі люблять весну, бо ж гарна дівка засватана. Та це не довго, на щастя» — пише фахівчиня.

Втім, вже 21−22 березня передбачається потепління, говориться у відео колег пані Діденко з Укргідрометцентру.

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Ще більшого оптимізму сповнений народний синоптик Стас Щедрін, якого дипломовані фахівці не завжди бажають признавати своїм колегою.

«Майже літнє тепло йде до України, вже з 22 березня, до країни прийде потепління до +18+22. У більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть до +17+20 у західних та південних областях, очікується до +22, лиш у східних та піанічно-східних областях, буде дещо прохолодніше до +15+17», — пише він.

Тобто, можна вважати, що вже офіційно прийшла весна.

І це дуже добре, особливо, якщо це буде весна Перемоги.

Чоловіки зможуть повернуся з фронту (адже Сирський обіцяв скору ротацію) і прогулятися по Львову та іншим містам.

А жінки від радісної зустрічі з ними — приготувати любимий напій Гелі Зозулі.

Після чого, за настанням тепла — всі разом гайнути на дачу, відкривши «дачний фронт».

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