Встигніть до кінця березня: що можна посіяти та посадити на городі в другій половині місяця

Березень впевнено пройшов свою половину, хоча ще цілком можливі короткочасні похолодання, кожен дачник починає сезон саме із цього місяця.

Крім того, є деякі культури, які потрібно садити саме в березні, нагадує Ukr.Media.

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Горох

Рання весна — ідеальний час для посадки культур прохолодного сезону, таких як горох, поки температура ще досить низька. Викопайте широку траншею глибиною 4 см і посадіть горошинки у 2 ряди на відстані 15 см одна від одної, насіння розташовуйте на відстані 5 см один від одного, потім накрийте грядку спанбондом. Наглядайте за рядами посадок щодва тижні, щоб збалансувати врожай, і забезпечте опори для рослин, аби вони могли піднятися вгору.

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Важливо! Садіть горох широкими рядами. Так ви отримаєте більший урожай на квадратний метр грядки.

Груші

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Груші з голим корінням — ще один чудовий вибір для посадки в березні, адже це останній місяць їхнього періоду спокою. Грушеві дерева, навіть «підлітки», можуть приголомшливо виглядати вздовж сонячної садової стіни і створювати привабливий фон. Вертикальне вирощування також є ідеальним способом максимально ефективно використовувати доступний простір ваших соток для вирощування невеликих садів, де простір обмежений.

Важливо! Вирощуйте груші на вологому, добре дренованому ґрунті на сонці або в півтіні.

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Чорнобривці

Календула лікарська, або чорнобривці — одна з найшвидших і найпростіших рослин, що вирощуються з насіння. Посійте ці витривалі однорічні рослини під прикриттям зараз, у березні, щоб милуватися їхньою красою до кінця травня.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста безумовно входить до списку того, що садити в березні, якщо ви хочете, щоб ранній урожай додавався до страв у середині літа. Брюссельській капусті потрібна прохолодна погода. Найкраще вона дозріває в прохолодну і навіть легку морозну погоду. Садіть у березні та прикрийте спанбондом.

Малина

Кущі з голим корінням можна купити тільки в період спокою, тому березень — ваш останній шанс їх посадити. Хоча ми асоціюємо ці багаті антиоксидантами ягоди з теплими сонячними днями, коли справа доходить до вирощування малини, вона насправді справді добре почувається для адаптації до відкритого ґрунту лише в прохолодних умовах. Садіть кущі малини в добре дренований ґрунт, наприклад, на підняті грядки з родючим ґрунтом. Добре поливайте їх у посушливі періоди, але намагайтеся не перестаратися, оскільки вони не люблять перезволожений ґрунт.

Також нагадаємо кілька десятків порад про те, як підвищити врожайність розсади (але це робити краще з приходом великого тепла).

А поки що саме час підгодувати слабкі паростки розсади за допомогою цілющих розчинів, приготованих власноруч.

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