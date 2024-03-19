За добу, що минула, російські окупанти завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Тим часом було «гаряче» й на новому напрямку — бєлгородському, де за повідомленням Легіону «Свобода Росії», за останній час було знищено понад шість сотень військових противника.

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В Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населенних пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що після захоплення Авдіївки окупаційні війська намагатимуться просунутися якомога далі на захід та готуються до літнього натупу. Загарбники прагнуть підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході, щоб не дати Силам оборони України закріпитися.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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