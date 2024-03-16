Намацують слабкі місця в обороні ЗСУ: військові аналітики прогнозують масштабний наступ росіян влітку

Запеклі бої на сході України не вщухають, лише на двох напрямках — Авдіївському та Новопавлівському — за добу було зафіксовано 50 бойових зіткнень. Після захоплення Авдіївки окупаційні війська намагаються просунутися далі на захід та готуються на літнього натупу.

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Таку точку зору висловили в Інституті вивчення війни (ISW), зазначаючи, що росіяни намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході України, хоч він дещо знизився, аби просунутися якомого далі та не дати Силам оборони України закріпитися.

Експерти наголошують, що свою роль відіграє затримка із західною допомогою Україні та нестача боєприпасів, але якщо вона надійде, то лінія фронту може стабілізуватися.

Також аналітики звертають увагу на те, що росіяни намагаються перевантажити українську ППО — удари завдаються як по лінії зіткнень, так і по містах в тилу та на кордоні з росією. В ISW зазначають, що наразі США залишаються єдиним безпосереднім джерелом необхідних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot.

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На цьому ж наголошувала і ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, під авіаційними ударами та артилерійським вогнем зараз знаходяться всі області вздовж кордону з рф та тимчасово окупованими територіями. На північному кордоні ворог зберігає військову присутність, здійснює диверсії, щоб не допустити переміщення звідти наших військ в інші регіони. А на сході триває наступ з динамікою, яку вони підтримують вже не менше року.

«Зараз ми бачимо тенденцію до збільшення використання ракет. Переважно цілями ворога є інфраструктурні об"єкти, знищення яких, за розрахунками ворога, повинно ослабити наші спроможності у різних сферах. Б"ють і по цивільним помешканням з метою залякати та деморалізувати нас. Чи можна по цій обстановці прогнозувати їхні дії? Хіба що частково. По цих діях зрозуміло, що вони не змінили свою мету — захоплення всієї України», — зазначає вона.

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Ганна Малян каже, що наразі в росії ведеться підготовка до мобілізації, нарощуються потужності оборонного виробництва, путін знову використовує публічно ядерну риторику в перемішку з сигналами про перемовини та обіцяє публчно військові перемоги після його виборів, а російська пропаганда збільшила кількість дискредитаціі та фейків щодо нашого військового керівництва.

«Давно вони так не істерили. І з’явився вал інформації нібито викриваючої наші військові плани. Так вони зазвичай готуються виправдовувати свою військову активність. Тобто, росіяни активно готуються змінювати ситуацію на свою користь», — додала вона.

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А колишній радник міністра внутрішніх справ, а нині військовий Віктор Андрусів звертав увагу на те, що днями після кількох днів падіння інтенсивності штурмів, ворог активізувався, місцями просунувся, але ще не закріпився. Посилаючись на розвідданні, він зазначає, що у в бій були кинуті війська оперативного резерву.

«Це дуже ризиковане рішення, оскільки як правило, завдання таких військ прикривати наш можливий прорив чи контратаку. Тобто півроку м'ясних штурмів не пройшли даремно, і орки таки дійсно видохлися. Очевидно, що раз задіяли резерв, то поповнення не покриває масштаб втрат, понесених в останні місяці. Тим менше, чому російське командування пішло на цей малоперспективний крок», — пише Андрусів та пояснює, чим це могло бути викликане.

По-перше, ворог може справді вірити, що є шанс проломити фронт. По-друге, противник зрозумів, що українці почали робити реальні фортифікації, і пізніше вибити їх буде дуже складно — от і намагаються захопити якомога більше территорій. По-третє, міжнародна спільнота заворушилася, зокрема, Чехія знайшла снаряди, в США теж робляться певні кроки.

«Оперативні резерви не були великі. Тож штурмів вистачить від сили на пару дні. Правда, починаємо спостерігати появу свіжих непідготовлених орків. Останнім часом це була рідкість. Всі навіть зеки мали підготовку щонайменше 3 місяці, і я мушу сказати, що це робило з них дуже серйозних солдатів. Тож путін спішить, але не до своїх виборів, а до того, щоб наша оборона не зміцніла», — додав він.

Нагадаємо, що останнім часом деякі з європейських лідерів стали озвучувати більш жорстоку позицію щодо війни в Україні. Зокрема, багато галасу наробила заявка президента Франції Еммануеля Макрона, який не відкидав ймовірності направлення військових в Україну. Президент Литви Гітанас Науседа також заявляв, підтримує дебати на цю тему, та закликав Захід припинити «малювати червоні лінії». Про те, що присутність військ НАТО в Україні не є немислимим, говорив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Ілюстративне фото зі сторінки командування О'єднаними силами ЗСУ

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