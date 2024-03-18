У ході рейду в бєлгородську та курську області знищено 613 путінських солдатів, — легіон «Свобода росії»

Путінська армія зазнає великих втрат у живій силі та техніці у протистоянні з російськими повстанцями у бєлгородській та курскій областях. Про це заявили у легіоні «Свобода росії».

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«Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій», — йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у бєлгородській та курскій областях склали:

Особистий склад:

Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

Взято в полон: 27 військовослужбовців

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Знищена техніка:

7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30

4 БТР

4 міномети

2 МТ-12 «Рапіра»

2 2С19 «Міста-С»

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 «Град»

1 СПГ

1 комплекс «Муром»

1 станція РЕБ

1 ретранслятор

2 одиниці броньованих автомобілів техніки

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 «Град»

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 «Град»

1 2С1 «Гвоздика»

1 станція РЕБ

1 броньований автомобіль

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

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«Також знищені чи пошкоджені місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьковський, і т.п. Але найбільшої шкоди зазнав імідж путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні», — йдеться у повідомленні повстанців.

Як повідомив губернатор бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков у регіоні 18 березня спрацювала ППО для відбиття повітряної атаки. У бєлгороді різні пошкодження виявлено в 11 приватних житлових домоволодіннях, 3 квартирах 3 багатоквартирних будинків, 7 госпсуб'єктах та 37 автомобілях та одному пасажирському автобусі, 3 госпобудовах, 2 підприємствах та 1 гаражі. Також різні пошкодження виявлено у селищі Жовтневий. У 5 приватних домоволодіннях посічені покрівлі, фасади та паркани, а також вибиті вікна, пошкоджено 1 господарську споруду. У селищі Розумне ушкодження виявлено у 4 приватних домоволодіннях. На даний момент зафіксовано пошкодження у 7 автомобілях.

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Як писали «ФАКТИ», раніше повстанці повідомили про взяття під контроль кількох неселених пунктів у бєлгородській та курскій областях, а також закликали до евакуації населення районів, де йдуть бої.

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