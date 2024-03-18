У ході рейду в бєлгородську та курську області знищено 613 путінських солдатів, — легіон «Свобода росії»
Путінська армія зазнає великих втрат у живій силі та техніці у протистоянні з російськими повстанцями у бєлгородській та курскій областях. Про це заявили у легіоні «Свобода росії».
«Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій», — йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у бєлгородській та курскій областях склали:
Особистий склад:
Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців
Санітарні втрати: 829 військовослужбовців
Взято в полон: 27 військовослужбовців
Знищена техніка:
7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
6 гаубиць Д-30
4 БТР
4 міномети
2 МТ-12 «Рапіра»
2 2С19 «Міста-С»
2 БПЛА ZALA
1 БМ 21 «Град»
1 СПГ
1 комплекс «Муром»
1 станція РЕБ
1 ретранслятор
2 одиниці броньованих автомобілів техніки
2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
Виведена з ладу техніка:
1 танк Т-80ПВМ
1 танк Т-72
1 БМП
1 БМ 21 «Град»
2 МТ-ЛБ
1 Мста-Б
1 ТОС-2
1 БМ 21 «Град»
1 2С1 «Гвоздика»
1 станція РЕБ
1 броньований автомобіль
20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
«Також знищені чи пошкоджені місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьковський, і т.п. Але найбільшої шкоди зазнав імідж путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні», — йдеться у повідомленні повстанців.
Як повідомив губернатор бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков у регіоні 18 березня спрацювала ППО для відбиття повітряної атаки. У бєлгороді різні пошкодження виявлено в 11 приватних житлових домоволодіннях, 3 квартирах 3 багатоквартирних будинків, 7 госпсуб'єктах та 37 автомобілях та одному пасажирському автобусі, 3 госпобудовах, 2 підприємствах та 1 гаражі. Також різні пошкодження виявлено у селищі Жовтневий. У 5 приватних домоволодіннях посічені покрівлі, фасади та паркани, а також вибиті вікна, пошкоджено 1 господарську споруду. У селищі Розумне ушкодження виявлено у 4 приватних домоволодіннях. На даний момент зафіксовано пошкодження у 7 автомобілях.
Як писали «ФАКТИ», раніше повстанці повідомили про взяття під контроль кількох неселених пунктів у бєлгородській та курскій областях, а також закликали до евакуації населення районів, де йдуть бої.144
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