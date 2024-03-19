Додаткова грошова допомога пенсіонерам від ООН: хто може на неї розраховувати

Малозабезпечені верстви населення мають змогу отримувати додаткову допомогу від міжнародних організацій, у тому числі й ООН.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, на виплати можуть претендувати й пенсіонери, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії чи які тимчасово окуповані рф, та пенсія яких не перевищує 3 250 гривень. По неї не потрібно звертатися — кошти нарахують, грунтуючись на даних ПФУ. Умова — не отримання додаткової міжнародної допомоги з березня 2023 року та виплат від урядових організацій. Кошти виплачуватимуться як на банківські рахунки, так і через «Укрпошту».

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Йдеться про мешканців Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Фото ПФУ

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Раніше повідомлялося, що надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що є головною статтею доходів Пенсійного фонду, за підсумками січня-лютого становили 127,2 млрд грн, що хоч і більше на 5% (на 5,7 млрд грн), ніж за аналогічний період минулого року, проте менше плану.

Фото Pixabay

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