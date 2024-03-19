Сцена замість передової: директор театру брав на роботу ухилянтів, обіцяючи бронь від мобілізації

СБУ продовжує викривати схеми, завдяки яким військовозобов'язані виїжджають за кордон та ухиляються від мбілізації.

Як розповідають у Службі безпеки України, заблоковано ще 5 «схем для ухилянтів»: серед фігурантів — директор театру у Кропивницькому та посадовиця відділу реєстрації актів цивільного стану у Дніпрі. Вартість таких послуг оцінювали до 10 тис. доларів.

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Так, на Кіровоградщині директор одного із обласних театрів за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу. Таким чином фігурант гарантував військовозобов'язане «бронь» від мобілізації.

А у Києві затримали двох місцевих мешканців, які відправляли військовозобов'язаних до Євросоюзу за підробленими документами. Зокрема, ухилянтів оформлювали водіями міжнародних рейсів та вносили їхні персональні дані до системи «Шлях» як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів. За окрему суму зловмисники продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни Євросоюзу. Ще одна схема — підроблений виїздний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

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А у Дніпрі викрито юриста, який пропонував потенційним призівникам оформити фіктивний шлюб чи опікунство над особою з інвалідністю. До протиправної діяльності він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану. За схемою, після реєстрації «шлюбу» ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже за кілька годин «дружина» поверталася в Україну. Згодом їй оформляли розлучення та реєстрували новий «шлюб».

Нагадаємо, що днями прикордонники затримали за кількасот метрів від кордону з Румунією чоловіка, який подолав на велосипеді понад 700 кілометрів, щоб таємно перейти державний кордон. Тіло іншого ухилянта було знайдено у річці Тиса.

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Фото СБУ

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