Тиса не прощає: 33-річний харків'янин став 22-м ухилянтом, який загинув у бурхливій річці (фото, відео)

Прикордонники витягли з Тиси тіло чергового потопельника, який намагався перетнути річку.

В ДПСУ зазначають, про виявлення у річці тіла людини прикордонникам повідомили їхні румунські колеги.

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33-річний харків'янин став вже 22 загиблим в Тисі з початку широкомасштабного вторгнення.

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Інший випадок стався у прикордонні з Румунією, куди намагався потрапити мешканець Миколаєва — чоловік подолав на велосипеді 750 км.

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Прикордонники помітили рух невідомого велосипедиста у бік сусідньої країни та затримали його за 350 м від прикордоння.

«Для зручності пересування чоловік використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 км. На „велоспортсмена“ складено адмінпротокол», — додали в ДПСУ.

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Нагадаємо, що на початку березня поблизу українсько-румунського кордону затримали Mercedes, водій якого перевозив в автівці 34 ухилянта.

Фото — скріншот

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