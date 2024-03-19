Ворог бив по Селідовому ракетами С-300: є поранені (фото)
Російські окупанти, які за добу, що минула, сім разів атакували Україну ракетами, поцілили й у Селідове, що на Донеччині.
За повідомленнім міської військової адміністрації, у ніч проти 19 березня ворог вдарив по населенному пункту ракетами С-300. Поранено 4 цивільних особи, пошкоджено 24 приватних домоволодіння.
В Донецькій обласній прокуратурі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними прокуратури, при атаці ворога на приватний сектор пораненні різного ступеня тяжкості зазнали люди, які перебували в оселях: троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік.
Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу.
Нагадаємо, що напередодні противник бив з комплексів С-300 по Харківщині. Одне із влучань пошкодило пожежну частину, постраждав рятувальник.
Фото Селідівської МВА202
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