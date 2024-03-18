Вночі окупанти вдарили ракетою по пожежній частини на Харківщині (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників — Приморсько-Ахтарськ-рф). Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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«До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи збито 17 „шахедів“ у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, ворог завдав цинічного ракетного удару по пожежній частині, постраждав рятувальник.

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«Вночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі. На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці. Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей», — йдеться у повідомленні.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українськими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено 3 штурми позицій українських військ.

«Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як писали «ФАКТИ», запеклі бої на сході України не вщухають. Після захоплення Авдіївки окупаційні війська намагаються просунутися далі на захід та готуються на літнього натупу.

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