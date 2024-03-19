Не тільки безоплатний проїзд: якими пільгами можуть користуватися пенсіонери у 2024 році

У Пенсійному фонді підрахували, що після березневої індексації виплати зрослі на суми від 100 до 1500 гривень, а середня пенсія наразі становить близько 5,8 тисячі гривень.

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Фото ПФУ

Втім, левова частка пенсіонерів отримує значно меньші суми. У той же час ті, хто вийшов на заслужений відпочинок, мають можливість безкоштовно користуватися певними послугами.

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Як пояснює «Юридичний вісник України», за наявності відповідного посвідчення, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті, крім таксі. Також вони можуть скористуватися безкоштовним проїздом залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання.

Також пенсіонери мають право на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг — для її отримання необхідно звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву й декларацію про доходи.

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Передбачена для пенсіонерів й безоплатна юридична допомога, яка повністю або частково фінансується з державного бюджету.

Ще одна пільга — безоплатне паркування транспортного засобу.

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Окрім того, згідно зі ст. 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку.

Нагадаємо, що у березні, окрім індексації пенсій, перерахують виплати ще деяким категоріям пенсіонерів. Це пов'язано з підвищення прожиткового мінімуму та збільшенням середньої зарплатні. Для кожного пенсіонера сума підвищення різна — вона залежить від віку, стажу та зарплати.

Фото Pixabay

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