Не їжте ці продукти разом з бананами: що може спричинити здуття кишківника

Банани, які обов’язково мають бути у вашому меню, безперечно, є одними з найулюбленіших фруктів, які можна їсти в дорозі, адже вони містять багато корисних білків та інших життєво важливих поживних речовин. Але поєднання бананів з певними продуктами може мати негативний вплив на загальний стан здоров'я та самопочуття, пише timesofindia.indiatimes.com.

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Банани багаті на білки, клітковину та необхідні мінерали та вітаміни, такі як магній, фосфор, калій, вітаміни групи В. Проте в поєднанні з молочними жирами банан ускладнює травлення, що може спричинити здуття живота або неприємні відчуття.

Багато людей дотримуються дієти з високим вмістом білка, коли поєднують м'ясо або яйця з бананами, що може сповільнити процес травлення. Банани відносно швидко перетравлюються, а поєднання їх з повільно перетравлюваними білками може спричинити бродіння й газоутворення в травному тракті.

Споживання бананів з переробленими вуглеводами, такими як солодкі закуски або хлібобулочні вироби, може призвести до швидкого стрибка та раптового падіння рівня цукру в крові. Це може призвести до відчуття втоми й голоду незабаром після їди.

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Може здатися дивним, але стиглі банани зазвичай легко перетравлюються, але їх споживання із зеленими або недозрілими бананами може спричинити травний дискомфорт, оскільки зелені банани містять більш стійкий крохмаль, який важче перетравлюється і може викликати здуття живота або газоутворення у деяких людей.

Поєднання бананів з цитрусовими, такими як лайм, апельсини або грейпфрути, також може призвести до розладу травлення. Це пов'язано з тим, що й банани, й цитрусові містять кислі поживні речовини, і таке поєднання може бути важким для шлунка

Поєднання бананів з іншими солодощами та десертами може призвести до надмірного споживання цукру, що сприяє збільшенню ваги та іншим проблемам зі здоров'ям.

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Банани та авокадо містять багато калію, який може спричинити гіперкаліємію — розлад, що характеризується надмірним рівнем калію в крові. Тому слід уникати їх одночасного вживання. Вживання дуже холодних продуктів, таких як морозиво, відразу після бананів може призвести до дискомфорту в шлунку у деяких людей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що банани — чудова їжа для швидкого відновлення енергії, і в них багато магнію, який може бути корисним, коли у людей болить голова.

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