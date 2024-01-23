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Здоров'я та медицина

Ідеальна дієта для тих, кому за 50

21:31 25 січня 2024
Середземноморська дієта

Жінкам після 50 років можуть бути корисними різні дієти, але середземноморська показує чудові результати. Її ви можете дотримуватися протягом тривалого часу, і вона дозволяє вам почуватися найкраще, пише видання Healthline. До речі, саме середземноморську дієту рекомендує й лікар.

Середземноморська дієта незмінно вважається однією з найздоровіших моделей харчування майже для всіх, включаючи жінок старше 50 років. Заснована на особливостях харчування людей у Греції та Південній Італії в 1960-х роках, ця дієта характеризується низьким вмістом насичених жирів. Вона складається переважно з овочів, бобових, фруктів, горіхів і цільного зерна, а основним джерелом додаткових жирів є оливкова олія. Хоча це переважно рослинна їжа, вона також включає помірну кількість риби та молочних продуктів, а також невелику кількість яєць, птиці та червоного м'яса. Ця дієта знижує ризик виникнення різних хронічних вікових захворювань, таких як хвороби серця, діабет, рак і розумовий занепад.

Ця дієта також перевершує багато інших популярних дієт завдяки своїй гнучкості. Жодні продукти чи групи продуктів не є забороненими — навіть ласощі та червоне вино дозволені в обмеженій кількості.

На цих продуктах можна будувати свій раціон:

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  • Овочі: помідори, броколі, капуста, шпинат, цибуля, цвітна капуста, морква, брюссельська капуста, огірки, картопля, батат, ріпа
  • Фрукти: яблука, банани, апельсини, груші, полуниця, виноград, фініки, інжир, дині, персики
  • Горіхи, насіння та горіхове масло: мигдаль, волоські горіхи, горіхи макадамії, фундук, кеш'ю, соняшникове насіння, гарбузове насіння, мигдальне масло, арахісове масло
  • Бобові: квасоля, горох, сочевиця, бобові, арахіс, нут
  • Цільнозернові: овес, коричневий рис, жито, ячмінь, кукурудза, гречка, цільнозерновий хліб і макарони
  • Риба та морепродукти: лосось, сардини, форель, тунець, скумбрія, креветки, устриці, молюски, краби, мідії
  • Птиця: курка, качка, індичка
  • Яйця: курячі, перепелині та качині
  • Молочні продукти: сир, йогурт, молоко
  • Трави та спеції: часник, базилік, м'ята, розмарин, шавлія, мускатний горіх, кориця, перець
  • Корисні жири: оливкова олія першого віджиму, оливки, авокадо та олія авокадо

Раніше повідомлялося про переваги низьковуглеводних та кетогенних дієт для здоров’я.

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