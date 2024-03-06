Які продукти допоможуть позбутися головного болю або нападу мігрені: ви будете здивовані

Якщо ви страждаєте на мігрень, то напевно знаєте, що певні продукти та напої можуть спровокувати напад. Але важливо також знати, які продукти варто додати до свого раціону, щоб допомогти зменшити кількість або тяжкість нападів мігрені чи інших видів головного болю, пише everydayhealth.com.

ВІДЕО ДНЯ

Шукаєте швидкий та легкий перекус, який допоможе запобігти нападу мігрені або епізоду гіпоглікемії, що може призвести до головного болю? Візьміть банан, а не високооброблені продукти, такі як мюслі або цукерки. Банани — чудова їжа для швидкого відновлення енергії, і в них багато магнію, який може бути корисним, коли у людей болить голова.

Дефіцит магнію є однією з найпоширеніших аліментарних причин постійного або кластерного головного болю, каже Сара Томсен Феррейра, доктор філософії, зареєстрований дієтолог Центру функціональної медицини клініки Клівленда в Огайо.

«Щоденне вживання достатньої кількості продуктів, багатих на магній, є одним з найкращих способів запобігти головним болям», — каже Феррейра.

РЕКЛАМА

М'ятна олія використовується як ефірна олія від головного болю або мігрені. Ви можете додати м'ятну олію або свіжу м'яту в чашку з гарячою водою і вдихати пару, а також випити рідину.

Одне дослідження показало, що крапля розведеної м'ятної олії, закапана в ніс, ефективно зменшує інтенсивність головного болю, спричиненого мігренню, приблизно у 42 відсотків учасників, які її спробували. Є деякі докази того, що імбирний чай може допомогти при головному болю напруги. Інше дослідження показало, що вживання половини чайної ложки порошкоподібного імбиру в теплій воді допомагає зменшити тяжкість мігрені.

РЕКЛАМА

Кава містить кофеїн, який додається в деякі види ліків проти головного болю. Але можна переборщити з користю: кава може призвести до кофеїнового рикошету або головного болю від відміни кофеїну, згідно з даними Національного фонду головного болю.

Якщо споживання кофеїну спричиняє головний біль відміни, можна спробувати зменшити його кількість, вживаючи каву наполовину без кофеїну або зовсім без кофеїну.

Вживання в їжу продуктів з високим вмістом антиоксидантів може допомогти з часом знизити синусовий тиск. Чорниця, полуниця, ожина й малина — хороший вибір.

РЕКЛАМА

Іноді у людей виникають головні болі, тому що у них або проблеми із всмоктуванням в нижньому відділі кишківника, або негерметичність кишківника, також відома як підвищена проникність кишківника. Додавання продуктів з високим вмістом рибофлавіну (В2), таких як гриби, кіноа, горіхи та яйця, допомагає впоратися з цим.

Багато людей з мігренню відчувають шлунково-кишкові симптоми, включно із закрепом. Зневоднення може спричинити головні болі та закреп. Звичайний йогурт — це пробіотична їжа, яка може розв’язати обидві проблеми, сприяючи здоров'ю кишківника й гідратації.

Шпинат, мангольд та інша листова зелень є чудовими джерелами магнію, який може зменшити або навіть запобігти мігрені в деяких випадках.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ефективні трав’яні чаї від головного болю.

255

Читайте нас у Facebook