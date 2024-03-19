У королівській родині знову все добре: Кейт Міддлтон вперше побачили на людях після Різдва

Після серії потрясінь, в тому числі повідомлень російських хакерів про смерть короля Чарльза III, а королівській родині знову все нормалізувалось: останнім фактом, який стривожив шанувальників, було «зникнення» принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

ВІДЕО ДНЯ

і ось в понеділок ввечері ряд провідних британських ЗМІ, в тому числі і The Sun опублікували на своїх сайтах зображення Кетрін, її першу появу на публіці після Різдва.

Відеокадри були зняті очевидцем минулими вихідними, коли Кейт разом із чоловіком відвідала фермерський магазин неподалік Віндзорського замку, пише видання.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery — and she's looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV РЕКЛАМА March 18, 2024

РЕКЛАМА

Як відомо, на початку року принцеса Уельська перенесла операцію у черевній порожнині (її деталі не розкривалися) та відмовилася від усіх публічних заходів до повного відновлення.

РЕКЛАМА

Очікується, що вона повернеться до своїх обов'язків після Великодня за григоріанським календарем (цього року відзначається 31 березня).

Така тривала відсутність на публіці породила безліч конспірологічних теорій, і ще більше їх спонукали події, пов'язані з публікацією її офіційної фотографії 10 березня. Провідні агенції незабаром відкликали знімок, виявивши в ньому ознаки цифрової маніпуляції.

Наступного дня Кетрін вибачилася за непорозуміння, пояснивши його власними експериментами як фотографа-початківця.

На нових кадрах принцеса виглядає здоровою та відпочилою, що може розвіяти спекуляції навколо її стану хоча б частково.

У принца Вільяма (який в останні місяці теж став з'являтися на публіці рідше, пояснюючи це необхідністю піклуватися про дружину, і навіть мінімум один раз скасував уже анонсовану участь у церемонії) на вівторок заплановано публічний захід: він відвідає Шеффілд, щоб дізнатися про проект з будівництвом притулку для безхатьків, яким він опікується.

Безпритульність — серйозна проблема для Шеффілда: за минулий рік там зареєструвалися як безпритульні 4 тисячі осіб або сімей, це рекордна цифра відколи міська мерія почала збирати таку статистику, і на 500 більше, ніж роком раніше.

Тому піддані з нетерпінням чекають його появи на публіці.

Нагадаємо, що минулого разу принц Вільям з'явився у лютому на церемонії вручення нагород Британської кіноакадемії — BAFTA. Там він був без дружини, проте у піднесеному настрої і потис руку Девіду Бекхемові.

Фото twitter.com/TheSun/

225

Читайте нас у Facebook