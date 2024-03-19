Деякі ЗМІ повідомили про смерть Чарльза ІІІ: що трапилося з монархом?

18 березня, на День Святого Патрика, деякі засоби масової інформації повідомили про смерть короля Великобританії Чарльза ІІІ. Після повідомлень про те, що король лікується від раку, така новина визвала велику тривогу в усьому світі.

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Як відомо, раніше Букінгемський палац повідомляв, що король бореться з раком, про який стало відомо на початку лютого після обстежень для операції через збільшену простату. Після повідомлень про хворобу батька до Великобританії навіть прилетів принц Гаррі, який посварився з сім'єю після весілля з Меган Маркл.

Особливо старалися в описі смерті монарха російські ЗМІ, які навіть опублікували фейкову заяву Букінгемського палацу.

Крім того, новина про «смерть» короля завірусилася в соціальній мережі X, де з'явилися фотографії Букінгемського палацу зі спущеним прапором (що означає смерть монарха).

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На новину про те, що Чарльз ІІІ помер, бурхливо відреагували в телеграм-каналах: одні переживали через його передчасну смерть, а інші вітали принца Вільяма з тим, що він тепер король.

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«Чарльз ІІІ помер? Невже? Жахлива новина», — писали користувачі. Інші все заперечували, стверджуючи, що такою новиною королівська родина намагається відвернути увагу від таємничого зникнення принцеси Кейт.

На щастя, спроби путінських фейкометів налякати громадськість, виявилися марними: багато хто звернув увагу на те, що справжніх підтверджень від представників монарха немає. А скріншот документа із сайту Букінгемського палацу також виявився російською підробкою, — виявилося, що фото були зроблені кілька років тому.

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До того ж зі спростуванням брехні виступило посольство Великої Британії в Україні, яке заявило, що інформація про смерть короля Чарльза ІІІ — це фейк.

Зауважимо, останнім часом королівська родина вже не вперше опинилася під пильною увагою недоброзичливців, які розпускають чутки про можливу смерть когось із її членів. Раніше жертвою чуток і теорій змови стала Кейт Міддлтон, яка раптово зникла з поля зору прихильників після операції на черевній порожнині. Дехто стверджував, що таким чином вона «протестує» проти численних зрад чоловіка, принца Вільяма. На щастя, виявилося, що у подружжя все в повному порядку, і у неділю їх бачили в одній із фермерських крамничок Віндзора.

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