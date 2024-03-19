38.70 / 39.20 42.50 / 43.00
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Деякі ЗМІ повідомили про смерть Чарльза ІІІ: що трапилося з монархом?

5:47 19 березня 2024
Король Великої Британії Чарльз ІІІ

18 березня, на День Святого Патрика, деякі засоби масової інформації повідомили про смерть короля Великобританії Чарльза ІІІ. Після повідомлень про те, що король лікується від раку, така новина визвала велику тривогу в усьому світі.

Як відомо, раніше Букінгемський палац повідомляв, що король бореться з раком, про який стало відомо на початку лютого після обстежень для операції через збільшену простату. Після повідомлень про хворобу батька до Великобританії навіть прилетів принц Гаррі, який посварився з сім'єю після весілля з Меган Маркл.

Особливо старалися в описі смерті монарха російські ЗМІ, які навіть опублікували фейкову заяву Букінгемського палацу.

Крім того, новина про «смерть» короля завірусилася в соціальній мережі X, де з'явилися фотографії Букінгемського палацу зі спущеним прапором (що означає смерть монарха).

РЕКЛАМА

На новину про те, що Чарльз ІІІ помер, бурхливо відреагували в телеграм-каналах: одні переживали через його передчасну смерть, а інші вітали принца Вільяма з тим, що він тепер король.

РЕКЛАМА

«Чарльз ІІІ помер? Невже? Жахлива новина», — писали користувачі. Інші все заперечували, стверджуючи, що такою новиною королівська родина намагається відвернути увагу від таємничого зникнення принцеси Кейт.

На щастя, спроби путінських фейкометів налякати громадськість, виявилися марними: багато хто звернув увагу на те, що справжніх підтверджень від представників монарха немає. А скріншот документа із сайту Букінгемського палацу також виявився російською підробкою, — виявилося, що фото були зроблені кілька років тому.

РЕКЛАМА

До того ж зі спростуванням брехні виступило посольство Великої Британії в Україні, яке заявило, що інформація про смерть короля Чарльза ІІІ — це фейк.

Зауважимо, останнім часом королівська родина вже не вперше опинилася під пильною увагою недоброзичливців, які розпускають чутки про можливу смерть когось із її членів. Раніше жертвою чуток і теорій змови стала Кейт Міддлтон, яка раптово зникла з поля зору прихильників після операції на черевній порожнині. Дехто стверджував, що таким чином вона «протестує» проти численних зрад чоловіка, принца Вільяма. На щастя, виявилося, що у подружжя все в повному порядку, і у неділю їх бачили в одній із фермерських крамничок Віндзора.

425

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Дагур Сігурдссон та його кохана

Найбільш високооплачуваний тренер світу кинув дружину і трьох дітей заради віце-«Міс Ісландія» (фото)

Шматок пирога

Рум'яний пиріг на кефірі: ідеальне частування для всієї родини на обід, вечерю або як перекус

Маргарита Р.

До вбивства українки-біженки м'ясник готувався не один місяць: нові подробиці гучного злочину в Німеччині (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту