Без дружини та з вибаченнями: принц Вільям з’явився на офіційному заході

У Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Британської кіноакадемії — BAFTA. Принц Вільям був присутній без своєї дружини Кейт. Минулого року принц Вільям і принцеса Кейт разом пройшлися червоною доріжкою BAFTA. Вона привернула загальну увагу своєю білою сукнею від Alexander McQueen. Її чоловік обрав класичний чорний оксамитовий піджак.

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У 2024 році 41-річний чоловік обрав схожий образ: він знову одягнув оксамитовий піджак, але вже глибокого синього відтінку. Йому також довелося обійтися без супроводу. Принцеса Кейт все ще відновлюється після операції — і пропустила гламурний захід. Принц Вільям, тим не менш, був у піднесеному настрої.

42-річний принц Уельський, який з 2010 року є президентом премії EE British Academy Film Awards, відвідує церемонію нагородження щороку з 2010 року — і тому він не пропустив гала-вечірку 2024 року. Навіть без своєї дружини Кейт, батько трьох дітей пройшовся червоною доріжкою Королівського фестивального залу в Лондоні. Свій образ, що складався з чорних костюмних штанів, білої сорочки та чорної краватки-метелика, він поєднав з темним оксамитовим піджаком. Принц вітав присутніх шанувальників.

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Принц Вільям перебував у піднесеному настрої і за лаштунками. Він не тільки жартував з Фібі Дайневор, Айо Едебірі, Софі Уайльд і Мією Маккенною Брюс, а й жваво спілкувався з голлівудською зіркою Кейт Бланшетт. Вони познайомилися кілька місяців тому, коли разом відвідали церемонію нагородження Earthshot Awards у Сінгапурі.

Як повідомляє британська газета Daily Mail, принц Вільям вибачився перед організаторами заходу під час вечора: «Мені шкода, що Кетрін немає тут, вона любить BAFTA».

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Премія BAFTA вважається британським «Оскаром». Однак тут вшановують не лише кінематографічні стрічки, але й вручають нагороди в галузі телебачення та дитячих розваг. Головним переможцем вечора став «Оппенгеймер»: блокбастер зібрав загалом сім нагород, включаючи найважливіші категорії «Найкраща чоловіча роль» (Кілліан Мерфі), «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Роберт Дауні-молодший) та «Найкраща режисура» (Крістофер Нолан). На премію в категорії «Найкращий документальний фільм» була висунула стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Український фільм, зрештою, здобув перемогу.

Автори стрічки - фотограф Євген Малолєтка, режисер Мстислав Чернов, продюсери Рейні Аронсон Рат, Мішель Мізнер і Василіса Степаненко з премією BAFTA. Фото Reuters

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Нагадаємо, що вдруге в історії український фільм потрапив у номінацію премії Американської кіноакадемії «Оскар». Стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» боролася за нагороду в категорії «Повнометражний документальний фільм», хоча була заявлена також на номінацію «Найкращий міжнародний повний метр».

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