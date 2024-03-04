Чехи знайшли для українських бійців 800 000 артснарядів

Немає сумнівів у тому, що Україна опинилася у складному становищі. Обмежена військова допомога Заходу впливає на ситуацію на фронті: поки українці рахують кожен випущений снаряд, росіяни проводять потужні артобстріли. Але з'явилося світло в кінці тунелю завдяки таким державам, як Чехія. Перша партія з 800 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм — в рамках чеської ініціативи — може надійти в Україну протягом декількох тижнів, повідомив агентству Bloomberg заступник глави чеського оборонного відомства Ян Їржіс. Політик повідомив, що низка європейських країн бере участь у закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України, однак не уточнив, хто фінансує ці закупівлі, а також не розкрив, з чиїх запасів буде здійснюватися постачання. Однак він сказав, що ця інформація, ймовірно, побачить світ після того, як всі ракети будуть передані Україні.

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Кількома днями пізніше британська Financial Times повідомила, що деякі країни ЄС хочуть створити інтервенційний фонд у розмірі 1,5 мільярда євро для фінансування закупівлі артилерійських боєприпасів, знайдених Чеською Республікою на ринку. Пропозиція Чехії обговорювалася на Паризькій міжнародній конференції на підтримку України. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 15 країн погодилися приєднатися до цієї ініціативи. Серед них — Нідерланди, які пообіцяли виділити 100 мільйонів євро, Бельгія (200 мільйонів євро) і Канада (22 мільйони доларів). Данія, Велика Британія та Швеція також підтримали ініціативу.

Джерела німецького видання Der Spiegel повідомили, що Німеччина, яка веде таємні переговори з Індією, також бере участь у закупівлі артилерійських снарядів для України. Ця країна має сотні тисяч артилерійських боєприпасів і може їх продати. Умовою, однак, є посередники, оскільки індійці не хочуть псувати свої відносини з росією.

Подібні угоди про купівлю боєприпасів можуть бути укладені й іншими країнами. Джерела Politico також називають Південну Корею, Туреччину та Південну Африку серед ймовірних постачальників артилерійських боєприпасів.

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Враховуючи, що кожен артилерійський снаряд для українців на вагу золота, постачання 800 000 таких боєприпасів суттєво допоможе силам, що воюють з російським агресором, пише rmf24.pl.

Видання The Wall Street Journal нещодавно написало, що Україні потрібно близько 200 000 артилерійських снарядів на місяць, щоб протистояти російським військам. Швидкий підрахунок показує, що це близько 6 700 снарядів на день. За оцінками західних розвідувальних служб, запаси боєприпасів в Україні закінчаться до червня, а можливо, й раніше. Українські війська почали відчувати гостру нестачу артилерійських снарядів в основному через глухий кут у питанні про допомогу в Конгресі США.

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Знайшовши на ринку 800 000 артилерійських снарядів, чехи дали українцям надію пережити час, що, ймовірно, буде найскладнішим з весни 2022 року.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел ще у травні минулого року зазначив, що в Україні «відчувається критична нестача боєприпасів».

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