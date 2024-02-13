Чехія скоротить допомогу біженцям з України: в країні говорять про катастрофу

Право на безплатне проживання для українських біженців у Чехії буде скорочено до 90 днів, водночас припиняється безстрокова допомога для вразливих верств населення, таких як пенсіонери, студенти та сім'ї з дітьми, повідомляє газета Lidove Noviny.

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На думку представників неурядових організацій, які допомагають біженцям, нове законодавство, яке має набути чинності з вересня цього року, призведе до катастрофи. У Чехії не вистачає житла, а у біженців закінчуються гроші.

Наразі держава оплачує проживання українців протягом 150 днів. Цей термін не поширюється на соціально незахищені верстви населення: дітей, вагітних жінок, студентів, пенсіонерів, інвалідів та тих, хто виховує дітей до шести років. Однак ця ситуація має змінитися з 1 вересня цього року.

Газета цитує речника МВС Чехії Адама Розлера, який нагадав, що надання безплатного житла з гуманітарних міркувань від самого початку мало бути обмеженим у часі. Це було пов'язано з тим, що важливо забезпечити новоприбулих притулком відразу після прибуття до Чехії. За словами речника, біженці мали достатньо часу, щоб підготуватися до змін.

Представники неурядових організацій не згодні зі змінами. На їхню думку, ситуація на ринку житла в країні дуже складна, ціни залишаються високими, а орендодавці не хочуть здавати приміщення іноземцям. Внаслідок змін багато людей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, опиняться на вулиці, попереджає Олена Чорна з організації «Людина в біді».

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Минулого року празька влада значно скоротила підтримку українців. Якщо раніше всі новоприбулі мали право на безкоштовне проживання, то з липня 2023 року його тривалість скоротили до 150 днів — за винятком тих, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях. Підтримка чеських домогосподарств, які приймають біженців, також припинилася.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Чехії вже офіційно змінили правила перебування українських біженців.

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