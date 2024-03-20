Дедалі менше українських біженців від війни планують повернутися до своєї країни. Лише 26 відсотків бачать своє майбутнє на батьківщині, згідно з опитуванням людей, які покинули Україну з лютого 2022 року. Ситуацію з українськими біженцями в інтерв'ю польському Громадському телебаченню прокоментував виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Експерт підкреслив, що хоча ситуація більш-менш стабільна і кількість біженців не збільшується, настрої суттєво змінюються.

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«Результат опитування, яке ми проводили серед біженців у грудні 2023 року та січні цього року, показує не дуже позитивний результат. Ми бачимо, що відсоток тих, хто абсолютно впевнений, що повернеться в Україну, знизився до 26%. Роком раніше таких було 50% серед опитаних», — сказав він.

Аналітик зазначив, що результат може змінюватися, зокрема, через те, що в країну все частіше повертаються великі групи громадян. Однак це не такий значний показник, як показало опитування.

«Насправді, серед тих, хто залишився, чітко зростає частка тих, хто оселився на постійне місце проживання», — пояснив Вишлінський.

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За останніми даними Організації Об'єднаних Націй, майже 14 мільйонів громадян були змушені покинути свої домівки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Понад 6,5 мільйонів з них вирішили виїхати за межі України, зокрема, до Польщі, Німеччини, США та Канади. У спеціальній доповіді, опублікованій Групою ООН з питань міграції, зазначається, що у 2024 році понад 14,6 мільйона українців, або близько 40 відсотків усього населення країни, потребуватимуть тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги, включаючи 2,2 мільйона біженців, які перебувають у сусідніх країнах.

За даними ООН, близько 3,7 мільйона громадян України наразі не мають даху над головою.

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Раніше повідомлялося, що біженці, які повернулися на батьківщину, знову перебираються до Європи.

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