Допомога для українських біженців в Німеччині: стали відомі суми

У соціальних мережах ми постійно чуємо про те, що українські біженці отримують величезні суми допомоги. Дуже мало з тих цифр відповідають дійсності, зазначає видання Süedkurier. Раніше повідомлялося, що Німеччина продовжила захист для українців до 4 березня 2025 року.

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З початку війни в Україні в лютому 2022 року мільйони українців покинули країну. За даними Федерального статистичного управління, до кінця 2022 року до Німеччини прибуло понад мільйон українських біженців. Звісно, їм потрібна фінансова підтримка для облаштування тут.

ЗМІ зазначає, що ситуація для українців така ж, як і для німців: якщо їхніх доходів і майна недостатньо для покриття прожиткового мінімуму, вони мають можливість отримувати соціальну допомогу.

Для працездатних біженців це означає, що вони можуть отримувати допомогу від центру зайнятості на себе та свою сім'ю. Якщо вони можуть працювати лише в обмеженій мірі або отримують пенсію за віком, за надання соціальної допомоги відповідає управління соціального захисту населення.

Однак існують умови, які повинні бути виконані для того, щоб українські біженці могли отримувати допомогу або інші соціальні виплати.

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Наприклад, вони повинні мати посвідку на проживання або довідку від органу у справах іноземців.

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Для самотніх людей стандартна потреба становить 502 євро на місяць. Якщо ви самотня мати (батько) з дитиною віком від шести до 13 років, ви отримуєте 502 євро на себе і 348 євро на місяць на дитину, тобто загалом 850 євро на покриття витрат на проживання для обох.

Одинокі батьки з дитиною віком від 14 до 17 років отримують 502 євро на місяць на себе і 420 євро на дитину. Загалом вони можуть отримати 922 євро. Дорослі партнери отримують по 451 євро на місяць, тобто 902 євро на все домогосподарство.

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Для прикладу: подружжя з семирічною та 16-річною дитиною, таким чином, має загальну стандартну потребу в 1670 євро на місяць. На додаток до стандартної потреби діти та молодь отримують також «надбавку на дітей у надзвичайних ситуаціях» у розмірі 20 євро на місяць.

У перший рік, коли українські біженці отримують допомогу, витрати на житло покриваються повністю. Це дає їм можливість зосередитися на пошуку роботи або подальшому навчанні. Однак центр зайнятості покриває витрати лише в «розумних межах» для тих, хто отримує допомогу довше одного року.

З іншого боку, витрати на опалення відшкодовуються лише в розумних межах від самого початку. Розмір розумних витрат на опалення визначають муніципалітети, в яких проживають біженці.

Раніше повідомлялося, що дані Євростату свідчать, що в усьому Європейському Союзі спостерігається збільшення кількості громадян України, які перебувають під тимчасовою охороною. У жовтні 2023 року ця кількість перевищила 4,162 млн осіб, що є зростанням на понад 50 тисяч протягом місяця.

Основними країнами ЄС, в яких українці отримали тимчасовий захист, були: Німеччина (1,176 млн), Польща (0,957 млн), Чехія (0,364 млн).

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