Допомога скорочується: в ООН заявили про дуже складну гуманітарну ситуацію в Україні

Майже через два роки після початку російської агресії Агентство ООН у справах біженців оцінює гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну і попереджає, що допомога скорочується.

ВІДЕО ДНЯ

«Авіаудари завдаються по лінії фронту й по містах щодня. І з кожним ударом вони приносять руйнування, від яких страждає цивільне населення. Багато людей втрачають свої домівки або стають вимушеними переселенцями, — заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Німецькому пресовому агентству в Києві. - Українське суспільство показало себе дуже сильним і згуртованим після нападу росії, але після двох років напруга відчутна. Ці розломи стають помітними, і, звичайно, є ризик, що вони стануть ще більшими, якщо міжнародна підтримка у всіх її формах зменшиться».

У 2022-му та 2023 роках робота УВКБ (Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН та інших гуманітарних організацій була добре профінансована, зазначив італійський дипломат в ООН. Але цього року виникла загроза скорочень. Війна в Україні втратила міжнародну увагу, в той час як війна в секторі Газа домінує в заголовках новин. А основні донори — США та ЄС — досі не визначилися з обсягом допомоги Україні.

«Пріоритетом є будинки, ремонти — все, що дає людям притулок, — сказав Гранді про роботу УВКБ ООН в Україні. — Вставляти нові вікна, тому що вікна постійно руйнуються. Дуже прикро, що це доводиться робити постійно, тому що завжди є нові руйнування. Ремонт і реконструкція також важливі для того, щоб біженці з Німеччини та інших країн могли повернутися. Разом з Україною розробляється база даних, в якій біженці зможуть дізнатися, де вони можуть отримати матеріали, де є гранти».

Як зазначає Гранді, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 мільйона біженців — в інших країнах.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» попереджали, що Польща вирішила змінити умови для українців, які перебувають у країні.

Читайте також: Краще робочі місця: що у Німеччині пропонують замість допомоги українським біженцям РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

230

Читайте нас у Facebook та Instagram