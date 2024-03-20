Польські фермери, які протестують, заблокували пропуск пасажирських автобусів на кордоні з Україною, — ДПСУ

Польські протестувальники, які тиждень тому почали невмотивовано зупиняти пасажирські автобуси на кордоні з Україною, вдалися до жорсткого блокування руху автобусів у пункті пропуску «Медика — Шегині».

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Як повідомили у Державній прикордонній службі з посиланням на інформацію від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося в середу, 20 березня, близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині».

Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.

ЗМІ зазначають, що протести, в т. ч. блокада доріг відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні.

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Серед вимог фермерів — відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України. Наразі офіційно у Польщі зареєстровано понад 580 протестних акцій, участь у яких приймає близько 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, що на початку березня польський уряд Дональда Туска не зміг виконати обіцянку з розблокування пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Україною — протестувальники не пристали на його пропозиції.

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