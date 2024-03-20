38.88 / 39.43 42.34 / 43.02
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Польські фермери, які протестують, заблокували пропуск пасажирських автобусів на кордоні з Україною, — ДПСУ

13:00 20 березня 2024
Польські протестувальники

Польські протестувальники, які тиждень тому почали невмотивовано зупиняти пасажирські автобуси на кордоні з Україною, вдалися до жорсткого блокування руху автобусів у пункті пропуску «Медика — Шегині».

Як повідомили у Державній прикордонній службі з посиланням на інформацію від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося в середу, 20 березня, близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині».

Планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.

ЗМІ зазначають, що протести, в т. ч. блокада доріг відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні.

РЕКЛАМА

Серед вимог фермерів — відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України. Наразі офіційно у Польщі зареєстровано понад 580 протестних акцій, участь у яких приймає близько 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, що на початку березня польський уряд Дональда Туска не зміг виконати обіцянку з розблокування пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Україною — протестувальники не пристали на його пропозиції.

РЕКЛАМА

204

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Торт

«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Водяний кінь

Водоліям — нові справи, Овнам — приємні сюрпризи, а Дівам — потужна енергетика: що обіцяють зорі на день Водяного Коня

Підозрюваний

Кілька днів батько розрізав тіло сина на частини: у Києві розкрито моторошне вбивство (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту