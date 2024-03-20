Не встиг створити родину: на Вінниччини поховали бійця, вбитого російською ракетою в Одесі

Невимовно важко проводжати в останню дорогу дітей, які ще й життя не бачили, не встигли створити сім’ю, не пізнали радості батьківства, не реалізували свою мрію. Все це забрав жорстокий ворог. У Липовці поховали 31-річного воїна Романа Федоренка, який із власної волі став на захист Батьківщини, повідомляє міська рада.

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«Вищу освіту Роман здобув в Вінницькому технічному університеті за спеціальністю машинобудування. Гарно навчався, займався кульовою стрільбою, мав неабиякі успіхи у цьому виді спорту. Був майстровитим, любив техніку. Був підприємцем. У січні минулого року створилась «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють». Був оголошений набір у це формування. Роман виявив бажання і з перших днів лютого минулого року, разом із іншими липівчанами, був зарахований і ніс службу у полку «Цунамі».

Був мужнім і сміливим, грамотним у питаннях техніки і користувався серед військових повагою".

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15 березня, під час масованого ракетного удару по Одесі, завданого ворогом, Роман Федоренко загинув. У захисника залишилась мама, брат, побратими і багато друзів. Хоронили молодого бійця за українським звичаєм із весільним гільцем і короваєм. Ставши на коліно перед матір’ю, командир передав їй прапор України, держави, за яку віддав життя її син.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув відомий журналіст і телеведучий Петро Цурукін, якого пів року вважали зниклим безвісті.

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