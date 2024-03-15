Били балістикою: стали відомими подробиці варварського обстрілу Одеси росіянами (фото, відео)

Під час удару по Одессі 15 березня ворог використав балістичне озброєння, запустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М.

В Силах оборони півдня повідомляють, що внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

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Фото Сил оборони півдня

Фото Сил оборони півдня

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Фото Сил оборони півдня

Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів. В суботу, 16 березня, в Одесі оголосять день жалоби. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

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Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

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Фото Сил оборони півдня

Фото Сил оборони півдня

Раніше повідомлялося, що в Одесі загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали пораненя, серед них 8 рятувальників. Але згодом в ОВА уточнили, что загинули 16 людей, 55 отримали поранення, всі вони шпиталізовані.

Фото Сил оборони півдня



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