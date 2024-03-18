Пів року вважали зниклим без вісті: на війні загинув відомий журналіст і телеведучий

На війні загинув український журналіст, колишний редактор телеканалу СТБ і ведучий Kyiv Live Петро Цурукін, який служив у лавах ЗСУ з 2023 році. Воїнові було 33 роки. Від літа його вважали зниклим без вісти. На жаль, найстрашніша звістка підтвердилася.

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Трагічну звістку підтвердила Трускавецька міська рада.

«На жаль, найгірші побоювання підтвердилися — воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра. Вічна пам`ять воїну Петру Цурукіну та всім полеглим за Україну», — йдеться в повідомленні.

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Також на трагічну звістку відреагували колеги Петра.

«Дуже болюча новина для всіх нас. На щиті повертається наш колега, головний редактор проєкту Один за всіх — Петро Цурукін. З 2012 року він встиг попрацювати на багатьох проєктах і став вірним другом, крутим професіоналом і надійним плечем для всіх, кому пощастило його знати. Він любив життя, свою країну і улюблену роботу, та у 23-му році вирішив пристати до лав ЗСУ і захищати нас з вами. Навіть на фронті він боронив Україну з позивним СТБ», — написав колега Павла Цурукіна Ігор Войцішевський.

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«Світла память, Петре Цурукін! У березні ти запалював глядачів на майданчику так, що весь день знімалося феєрично. Уявити не могла, що доведеться писати такі слова про тебе! Дуже щасливі ми тоді всі разом були. Дякую за захист», — написала ведуча Роза Альнамрі.

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За даними Інституту масової інформації Павло Цурукін став 74-м медійником, який загинув, захищаючи Україну.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на фронті загинув 31-річний актор Володимир Федінчук.

А невдовзі після загибелі на фронті актора Андрія Павленка не стало й його колеги — актора театру та кіно Богдана Колесника.

Фото: з відкритих джерел

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