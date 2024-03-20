Як швидко та бюджетно почистити брудні підошви кросівок: дієві поради

Підошви взуття брудняться й потребують періодичного протирання. Ці поради допоможуть повернути брудним підошвам гарний вигляд, щоб ваше модне взуття було як новеньке.

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Наповніть невелику каструлю теплою водою і додайте туди засіб для миття посуду, пише grove.co. Переконайтеся, що води достатньо для того, щоб замочити підошви. При цьому якщо налити рідини занадто багато, вона намочить і тканину або шкіру вашого взуття. Можна додати відбілювач на основі кисню для додаткового очищення. Зробіть у воді піну з мийного засобу. Помістіть взуття у воду, щоб були намочені тільки підошви, та залиште відмокати щонайменше на 30 хвилин. Можна довше, якщо вони дуже забруднені. Потім візьміть зубну щітку та зішкребіть шматочки бруду й жиру, що відшарувалися, та протріть підошви вологою ганчіркою (чудово підійде мікрофібра).

Часто буває важко видалити з підошви жуйку. Ось лайфхаки. Візьміть ватний диск і нанесіть на нього рідину для зняття лаку. Потріть жуйку цією рідиною доти, поки вона легко не відклеїться. Або покладіть взуття в морозильну камеру на 30 хвилин, поки гумка не затвердіє. Тоді візьміть ніж для масла й відколіть жуйку — заморожування робить її крихкою, і вона має відпадати від підошви шматочками.

Якщо після чищення підошви залишилися потертості, скористайтеся ватною кулькою, змоченою перекисом водню. Це також хороший спосіб догляду за взуттям, коли вам потрібно видалити невелику пляму, але ви не хочете займатися повним чищенням.

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Також можна вивести жовті плями з кросівок. Налийте у невелику миску склянку гарячої води й додайте одну столову ложку солі. Перемішуйте суміш до повного розчинення солі. За допомогою зубної щітки інтенсивно потріть цим розчином плями на взутті. Можливо, вам доведеться нанести більше розчину солі на плями, перш ніж вони почнуть зникати. Дайте взуттю висохнути на повітрі протягом 20 хвилин. Якщо жовті плями залишилися, повторіть другий крок, поки вони повністю не зникнуть.

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