Покладіть речі у морозильну камеру: як позбутися статичної електрики на одязі

Одяг іноді завдає нам клопоту — виводити плями, прати так, щоб він не деформувався…А взимку додається ще й те, що сухе повітря і тертя створюють електричний заряд у одязі (і волоссі), що може призвести до потріскування одягу, коли ви його одягаєте, або до удару струмом, коли ви торкаєтесь когось. Ви помітите, що взимку статична електрика накопичується швидше, ніж влітку. Це особливо помітно, коли вологість повітря низька — наприклад, через використання більш потужного опалення в приміщенні. Крім посухи, існують також деякі типи тканин, які накопичують електричний заряд набагато швидше, наприклад, поліамід, акрил і вовна, пише видання Perfectly Basics.

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Перед тим, як одягнути улюблену шовкову сорочку або топ, проведіть металевою вішалкою для одягу по внутрішній стороні речі — метал розряджає електрику, тим самим знімаючи статику. Не маєте вдома металевої вішалки? Не хвилюйтеся, ви також можете використовувати інший металевий предмет! Заховайте металеву шпильку у внутрішній шов або кишеню одягу. Метал запобігає виникненню статичної електрики при дотику до чогось — легко і ніхто не бачить!

Ви любите носити шкіряне взуття (бажано на шкіряній підошві)? Порадуйте себе новою парою взуття. Шкіряне взуття допоможе вам залишатися заземленим, а шкіра не накопичує електричний заряд так легко, як гумова підошва.

Хочете профілактично розвантажити свій одяг? Додайте під час машинного прання трохи оцту або невелику кульку з олов'яної фольги у пральну машину. Увага: не кладіть фольгу в сушарку і не використовуйте оцет з відбілювачем — може утворитися небезпечний газ. Використовуйте кондиціонер для білизни — він надає одягу тонкий аромат і робить його м'яким на дотик — кондиціонери містять хімічні речовини, призначені для запобігання утворенню електрики.

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В одязі накопичується статична електрика, яка зазвичай виникає через тертя, тому розкладайте одяг для сушіння рівно, щоб він висихав. Сушіння на повітрі краще зберігає одяг і запобігає накопиченню на ньому занадто великого електричного заряду. Якщо ви хочете скористатися сушаркою, скористайтеся наступними порадами, щоб запобігти накопиченню статичної електрики на одязі: покладіть одну або дві сушильні кульки в сушарку. Вони допомагають запобігти надмірній жорсткості одягу — без хімікатів — і зменшують контакт між одягом і сушильною машиною, що призводить до меншого накопичення статичної електрики. Як тільки сушильна машина зупинить цикл, вийміть її.

Покладіть в сушарку вологу мочалку на останні 10 хвилин — це запобігає пересушуванню повітря в сушильній машині. Ця порада також працює найкраще, якщо ви витягнете одяг одразу після завершення циклу.

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Статичний светр або сорочка? Покладіть їх у морозильну камеру на півгодини, і вона розрядить статичну електрику з вашого одягу.

Якщо ви хочете запобігти проблемам зі статичною електрикою в майбутньому, можливо, варто купувати одяг з натуральних волокон, таких як бавовна та льон.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як зекономити на купівлі одягу.

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