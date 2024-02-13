Металеві відтінки на всіх подіумах світу: яке взуття слід обрати цієї весни для стильного вигляду

Тільки ми почали радіти весні, як знов прогнозують похолодання. Але весна все одно завітає до нас зовсім скоро. Ви, мабуть, вже обміркували, які основні елементи верхнього одягу або капсульного гардеробу варто додати до свого образу цього року, але чи з'ясували ви, які взуттєві тренди до них приєднаються? Колись взуття було чимось другорядним, але за останні сезони воно стало особливо ефектним способом вираження особистого стилю, пише Glamour й радить розібратися, що саме варто обрати.

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Балетки були в тренді вже кілька сезонів поспіль, але немає сумнівів, що в 2024 році лідером у цій сфері буде саме суцільна їх ітерація. Минулого сезону мова йшла про балетки Alaïa's Strass Ballet Flats, а з наближенням весни ви побачите цей полегшений сітчастий варіант на своїх стрічках в Instagram та на ногах ваших найстильніших друзів. Пара в стилі Мері Джейн досить універсальні, щоб поєднуватися з усім: від основного джинсового одягу до милих повсякденних суконь чи улюбленого повсякденного вбрання.

Ми всі знаємо про силу гарних черевиків, але хоча багато хто з нас покладається на серію чорних стилів — масивні байкерські черевики, ботильйони на підборах і, можливо, навіть ковбойські чоботи — варто звернути увагу на світлішу частину колірного спектру, щоб дійсно освіжити свій образ. Хоча вони набагато більше підходять для весни та літа, ніж ваше важке чорне взуття, вони так само ефектно виглядають з теплим одягом й ідеально завершують зимовий образ з білим одягом. Обирайте нюдовий колір, а не білий, щоб мати більш універсальний та позачасовий образ.

Незалежно від того, чи є ви прихильницею New Balance, відданою прихильницею Nike або Adidas, ви навряд у 2023 році не почули і не побачили кросівки Adidas Samba. Один з найпопулярніших стилів кросівок року, вони не показують жодних ознак уповільнення в 2024 році — але така велика кількість різноманітних кольорових комбінацій може утруднити вибір.

Металеві відтінки проникають на кожен подіум сезону весна/літо 2024 від Miu Miu і Prabal Gurung до Rabanne, Roksanda, Alexander McQueen, Ralph Lauren, Courreges, Nina Ricci і Chloé, тож не дивно, що вони стануть одним з найбільших трендів року. Але якщо ідея золотого або срібного вбрання здається вам занадто сміливою, занурити пальці ніг у тренд за допомогою взуття — це розумний спосіб зробити це. Гостроносі туфлі — один з найгарячіших силуетів зараз, тож цей дзеркальний гострий човник відповідає двом трендам в одному. А що ще може зробити інвестиції більш спокусливими…

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Босоніжки з ремінцями на щиколотці панують на офіційній взуттєвій арені вже більше десяти років, але — завдяки нашому ненаситному апетиту до ностальгічної моди — босоніжки-слінґбеки, схоже, перехоплять владу у 2024 році. Надзвичайно прості та візуально легкі, вони не лише настільки ж зручні, але уникають проблеми, з якою багато хто стикається з ремінцями — візуально вкорочують ногу. Ремінці, що не втрачають своєї актуальності, однаково добре виглядають як з повсякденним джинсовим одягом та улюбленим чорним костюмом, так і з вечірньою сукнею. Обирайте пару на низьких підборах, щоб відчути справжній смак 90-х.

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Сабо будуть ідеальні як з товстими вовняними шкарпетками та улюбленими джинсами зараз, так і з укороченими шортами влітку — це взуття, до якого ви будете повертатися знову і знову.

Раніше повідомлялося, що дизайнерка із Косова Лабентіне Шала вважає справжнім хітом 2024 року — кольорові колготки.

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