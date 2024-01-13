Не вбивайте свої речі: які режими машинки небезпечні і шкідливі при пранні

Навіть якщо ваша пралка бездоганно працює, це зовсім не значить, що можна використовувати її на будь-якому режимі.

Виробники щорічно змушені вигадувати і додавати нові і нові режими, щоб створювати привабливий дизайн моделей пральних машин і збільшувати кількість покупців.

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Однак близько 70% режимів просто не потрібні і навіть небезпечні, запевняє Ukr.Media.

Основні режими прання, якими могли похвалитися найперші пралки, це:

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бавовна;

синтетика;

шовк/вовна («дбайливе/ручне/делікатне прання»).

Режим «бавовна»

Класичний режим, при якому машинка набирає мінімум води, підвищує максимальну температуру і продовжує час прання. Таких умов дотримуються для того, щоб речі з льону та бавовни не втрачали свій зовнішній вигляд і при цьому якісно відпиралися. На цьому режимі в машинку можна завантажити максимально допустиму кількість речей (наприклад, 6−8 кг).

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Втім, модифікація цього режиму, як-от, наприклад, новомодна «бавовна еко» змушує машину наливати менше води, проте довше крутить речі в барабані, щоб вони хоч якось випралися. На виході — швидке зношування та зіпсовані речі.

Режим «синтетика»

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Машинка набирає помітно більше води, ніж на «бавовні», а саме прання за часом йде менше. Саме така комбінація — повна протилежність «бавовні» — ефективно та дбайливо випирає синтетичні речі.

Втім, на режимі «синтетика» можна прати не більше 2,5−3 кг, тобто приблизно в 2−3 рази менше ніж заявлено виробником пристрою. Якщо ж завантажити у барабан більше (5−7 кг), то в речах з'являться дірки.

Режим «шовк/шерсть»

Машинка набирає максимально можливу кількість води і повільно пере на малих обертах (або навіть трохи «похитує барабан» з боку на бік). Це необхідно для того, щоб прання було делікатним, а тканина не зіпсувалася. Цей режим замінює ручне прання.

Додаткові режими

Крім 3 основних режимів, у сучасних пральних машинах є безліч додаткових. Проте всі вони є лише варіаціями бавовни та синтетики.

1. Тонкі тканини. Це той самий режим синтетики — просто тривалість програми трохи змінена (5−7 хвилин різниці).

2. Алергія/дитячі речі. Простий режим бавовни, але з додатком. Тут виробник вводить новомодну функцію «обробка парою», яка, як заявляється, допомагає вбити бактерії (проте для цієї мети температури пари явно недостатньо).

3. Ковдри/подушки/пуховики/іграшки. Сюди відноситься будь-яка товста тканина із наповнювачем. Це той самий режим синтетики, лише з функцією більшого набору води. Ви можете спокійно замінити цей режим, вибравши «синтетику» та наприкінці увімкнувши «додаткове полоскання».

4. Мікс (бавовна + синтетика). Насправді це звичайний режим «синтетика». Кожна людина знає, що якщо випрати бавовну разом із синтетикою, то речі будуть зіпсовані. Не експериментуйте на власному одязі!

5. Швидке прання (15−30 хв.). Ця програма створена на основі звичайного полоскання. На саме «прання» відводиться близько 4−7 хвилин, решта часу — полоскання та віджимання. Фактично, цей режим дозволяє лише трохи прополоскати речі в мильній воді. Те саме, але навіть ефективніше ви могли б зробити руками — випрати речі під струменем води в раковині.

6. Куртка/спорт/спортивне взуття/фітнес. Ще один режим синтетики з трохи більшою кількістю води.

7. Джинси. Звичайний бавовняний режим, але зі збільшеним використанням води.

8. Ультра-прання/видалення плям/інтенсивне прання. Машина набирає мало води, але намагається прати на максимальних обертах. Головна особливість режиму — час. По суті це прискорений режим бавовни. Але ця «просунута» програма досить небезпечна, тому що при максимальних оборотах та мінімальній кількості води речі просто зношуються.

А базові лайфхаки машинного прання залишаються незмінними — просто дотримуйтеся певних правил, і речі будуть бездоганно чистими.

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