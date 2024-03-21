Пенсія у розмірі понад 200 тисяч грн на місяць: хто може на неї розраховувати

В Україні, де незабаром будуть збільшені пенсії частині українців, середня пенсія судді сягає 100 тисяч гривень. За три роки, з 2021-го до 2023-го, пенсія судді зросла майже на 30 тис. грн. А деякі судді у відставці можуть отримувати на заслуженому відпочинку понад 200 тисяч гривень на місяць, пише OBOZ.UA з посиланням на дані, отримані від Пенсійного фонду України.

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Так, наприклад, колишній голова Верховного суду України Ярослав Романюк задекларував за 2023 прибуток від Пенсійного фонду у розмірі 2 937 027 грн. Тобто щомісячно він отримував у середньому 244,7 тис. грн пенсії.

Для звичайних українців розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для тих, хто втратив працездатність. Це 23610 грн. Але Конституційний суд вирішив, що обмежувати пенсію суддів неправильно. Тому їм залишили особливі умови.

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Розмір пенсії судді залежить від його стажу, а також від того, яку зарплату отримує працюючий на відповідній посаді. Мінімальна пенсія судді — 50% від зарплати. А якщо стаж більше 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

Зазначимо, що середня пенсія в Україні становить 5 385 грн — при цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн. Загалом найвищі виплати зафіксовано у Києві — в середньому 7248 грн, найнижчі — у Тернопільській області, 4070 грн.

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Як писали «ФАКТИ», частина українців отримає по майже 600 грн доплати до пенсій.

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