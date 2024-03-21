Краще дайте снарядів: Шмигаль заявив, що Україні немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль згоден з тим, що в Україні необхідно проводити подальшу мобілізацію, проте не згоден з цифрами, які називають військові експерти — півмільйона людей. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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За словами прем'єра, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з «Групи семи» за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету «вижити в першому півріччі». Україна розраховує на пакет США у другій половині року, сказав Шмигаль.

«Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії», — сказав Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції повідомив, що військове командування найближчим часом має намір мобілізувати ще близько 500 тисяч українців. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів, що запиту на конкретну цифру мобілізованих не було. У бюджетному комітеті парламенту оцінили, що цього року додаткові фінансові витрати на мобілізацію та озброєння армії можуть становити приблизно 700 млрд гривень. А міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відомство не знає, де брати гроші на продовження мобілізації.

Нагадаємо, що в світлі нездатності співробітників ТЦК мобілізувати потрібну кількість людей, бійці «Азову» пропонують залучити до справи бойові підрозділи, які самі будуть забезпечувати себе мобілізованими.

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