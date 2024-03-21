«Спали у ванній»: зірки поділились пережитим під час ракетної атаки Києва

Зранку 21 березня 2024 року росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку столиці України. На щастя, завдяки воїнам ППО обійшлося без жертв, але серед населення є постраждалі та пошкоджене житло. На масовану атаку відразу відреагували і зірки, розмістивши на своїх сторінках у соціальних мережах інформацію про жахливі наслідки від падіння ракет та поділилися, як пережили ранок.

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«Сьогодні було гучно, — написала акторка Наталка Денисенко. — Ми спали у ванній».

Наталка розмістила світлину зі сплячим сином, додавши, що він захворів і вона вимушена скасувати заплановані гастролі.

Сплячий син Наталки Денисенко

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Леся Нікітюк виклала світлину з ліжка, додавши статистику збитих російських ракет.

«Титани. Дякую», — коротко підписала телеведуча.

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Статистика збитих російських ракет від Лесі Нікітюк

Леся зізналась, що відновлюватись після важкої ночі їй довелось кавою з додаванням коньяку.

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Телеведучий Григорій Решетник традиційно розмістив фото, на якому разом з дружиною та синами спускається до укриття. Григорій кожного разу закликає своїх підписників робити так само.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зараз знаходиться за кордоном, але виклав на своїй сторінці фото з наслідками нічної атаки.

«Кожен раз у мене не вистачає слів, — написав Ектор. — Лишається лише страшна ненависть».

Співачка Надя Дорофєєва виклала фото з бомбосховища, а ведучий Сергій Середа — зі станції метро.

Співачка Надя Дорофєєва у бомбосховищі

Акторка Ксенія Мішина разом з сином зараз знаходяться в Стамбулі та збираються повернутися до Києва.

«Ви навіть не уявляєте, як мій син хоче додому… він кожного дня дзвонив мені і просився додому… рахує дні, коли ми повернемось, — поділилася Ксенія. — А я досі переживаю через це все… Чи взагалі звикли ми, що в нас війна? Чи просто навчились жити в таких умовах? Кожне материнське серце стискається, коли чує фразу «діти війни».

В ексклюзивному інтерв’ю популярний актор Роман Жиров розповів про життя у воєнному Харкові.

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