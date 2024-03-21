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«Спали у ванній»: зірки поділились пережитим під час ракетної атаки Києва

15:01 21 березня 2024
Атака на Київ

Зранку 21 березня 2024 року росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку столиці України. На щастя, завдяки воїнам ППО обійшлося без жертв, але серед населення є постраждалі та пошкоджене житло. На масовану атаку відразу відреагували і зірки, розмістивши на своїх сторінках у соціальних мережах інформацію про жахливі наслідки від падіння ракет та поділилися, як пережили ранок.

«Сьогодні було гучно, — написала акторка Наталка Денисенко. — Ми спали у ванній».

Наталка розмістила світлину зі сплячим сином, додавши, що він захворів і вона вимушена скасувати заплановані гастролі.

Сплячий син Наталки Денисенко

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Леся Нікітюк виклала світлину з ліжка, додавши статистику збитих російських ракет.

«Титани. Дякую», — коротко підписала телеведуча.

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Статистика збитих російських ракет від Лесі Нікітюк

Леся зізналась, що відновлюватись після важкої ночі їй довелось кавою з додаванням коньяку.

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Телеведучий Григорій Решетник традиційно розмістив фото, на якому разом з дружиною та синами спускається до укриття. Григорій кожного разу закликає своїх підписників робити так само.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зараз знаходиться за кордоном, але виклав на своїй сторінці фото з наслідками нічної атаки.

«Кожен раз у мене не вистачає слів, — написав Ектор. — Лишається лише страшна ненависть».

Співачка Надя Дорофєєва виклала фото з бомбосховища, а ведучий Сергій Середа — зі станції метро.

Співачка Надя Дорофєєва у бомбосховищі

Акторка Ксенія Мішина разом з сином зараз знаходяться в Стамбулі та збираються повернутися до Києва.

«Ви навіть не уявляєте, як мій син хоче додому… він кожного дня дзвонив мені і просився додому… рахує дні, коли ми повернемось, — поділилася Ксенія. — А я досі переживаю через це все… Чи взагалі звикли ми, що в нас війна? Чи просто навчились жити в таких умовах? Кожне материнське серце стискається, коли чує фразу «діти війни».

В ексклюзивному інтерв’ю популярний актор Роман Жиров розповів про життя у воєнному Харкові.

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