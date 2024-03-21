Поранено людей, пошкоджено будинки: стали відомі наслідки удару росії по Київщині (фото, відео)

У Київській області внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки постраждали щонайменше двоє людей. Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Внаслідок ворожих обстрілів двоє осіб отримали осколкові поранення. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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«Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби», — йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у відомстві, на місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС.

Наразі прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війн», — повідомляють в Офісі Генпрокурора.

В самій столиці зросла кількість постраждалих від ударів росіян.

«Київ. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилася до 13 (у тому числі 1 дитина)», — говориться у повідомленні ДСНС України.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Шевченківському районі Києва виявили та вилучили бойову частину російської ракети.

Як писали «ФАКТИ», під час атаки в ніч на 21 березня ворог атакував Україну 31 ракетою різних видів. Запускав ворог крилаті ракети з 11 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, які перебували у Волгодонську та Енгельсі.

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