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Події

Побутовий конфлікт привів до вбивства: на Полтавщині 19-річна дівчина зарізала свою родичку

14:21 21 березня 2024
Нацполіція

На Полтавщині, де раніше затримали зловмисника, який під впливом «речовин» вбив жінку та намагався позбавити життя маленького хлопчика та 37-річного чоловіка, затримали 19-річну дівчину, яка сама повідомила правоохоронцям про те, що вбила людину.

Як повідомляють в ГУНП в Полтавській області, дівчина увечорі зателефонувала до відділу № 2 Полтавського районного управління поліції і повідомила, що завдала смертельне ножове поранення своїй родичці.

За словами керівника зазначеного райуправління Віктора Гончарука, правоохоронці встановили, що між двома родичками виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку. Під час конфлікту 19-річна дівчина нанесла 34-річній потерпілій смертельні тілесні ушкодження.

Причетну до злочину дівчину затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

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За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше на Полтавщині суд засудив до 10 років ув'язнення 67-річного чоловіка, який під час конфлікту застрелив 46-річного пасинка з мисливської гладкоствольної рушниці. Чоловіки часто конфліктували, у тому числі й через спадщину.

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Фото поліції

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