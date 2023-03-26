Застрелив пасинка і вивіз тіло на смітник: на Полтавщині суперечка через спадщину завершилася вбивством

На Полтавщині, де раніше затримали місцевого мешканця, який зарізав свою цивільну дружину, суд виніс вирок у справі про вбивства пасинка його вітчимом.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, вбивцю засуджено до 10 років позбавлення волі.

Вбивство сталося у травні 2022 року, коли 67-річний чоловік застрелив 46-річного пасинка з мисливської гладкоствольної рушниці. Вони часто конфліктували, у тому числі й через спадщину.

«З метою приховування злочину вночі він візком вивіз тіло на смітник, особисті речі потерпілого викинув у ставок та, повернувшися додому, прибрав у будинку і навіть відірвав від стіни забруднений кров’ю шматок шпалери», — йдеться у повідомленні.

Згодом поліцейські знайшли у ставку речі вбитого, а на смітнику — його обгорілі рештки.

До набрання вироком законної сили злочинець перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що на Миколаївщині до 14 років ув’язнення засудили чоловіка, який жорстоко вбив 84-річну тещу. Під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він облив стареньку бензином та підпалив.

Фото прокуратури

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