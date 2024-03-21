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Події

Ракетний удар по Києву пошкодив склад ROZETKA (фото)

14:43 21 березня 2024
Зруйнований склад

Під час ракетної атаки на столицю та Київську область 21 березнея в Києві був серйозно пошкоджений склад інтернет-магазину ROZETKA.

Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Владислав Чечоткін повідомив, що постраждала будівля, товари та машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом.

Фото зі сторінки В.Чечоткіна

«Пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками. Але головне. На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими», — написав він у соцмережах та показав фото наслідків ракетного удару.

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Фото зі сторінки В.Чечоткіна

Фото зі сторінки В.Чечоткіна

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Нагадаємо, що ворог вдарив по столичному регіону двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Фото зі сторінки В. Чечоткіна

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