Ракетний удар по Києву пошкодив склад ROZETKA (фото)

Під час ракетної атаки на столицю та Київську область 21 березнея в Києві був серйозно пошкоджений склад інтернет-магазину ROZETKA.

Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Владислав Чечоткін повідомив, що постраждала будівля, товари та машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом.

ВІДЕО ДНЯ

Фото зі сторінки В.Чечоткіна

«Пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками. Але головне. На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими», — написав він у соцмережах та показав фото наслідків ракетного удару.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки В.Чечоткіна

Фото зі сторінки В.Чечоткіна

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ворог вдарив по столичному регіону двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Фото зі сторінки В. Чечоткіна

РЕКЛАМА

212

Читайте нас у Facebook