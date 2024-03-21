Ракетний удар по Києву пошкодив склад ROZETKA (фото)
Під час ракетної атаки на столицю та Київську область 21 березнея в Києві був серйозно пошкоджений склад інтернет-магазину ROZETKA.
Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Владислав Чечоткін повідомив, що постраждала будівля, товари та машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом.
«Пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками. Але головне. На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими», — написав він у соцмережах та показав фото наслідків ракетного удару.
Нагадаємо, що ворог вдарив по столичному регіону двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Фото зі сторінки В. Чечоткіна212
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