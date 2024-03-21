Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який виступає проти надання допомоги Україні, заявив, що всередині республіканської більшості палати обговорюють концепцію позики для нашої країни. А ще — виділення коштів за рахунок арештованих російських активів. Про це він сказав на пресбрифінгу в Конгресі США, повідомляє власкор «Укрінформу».

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«Була розмова навколо того, що ми називаємо Законом REPO, за допомогою якого, як ви всі знаєте, можна було б використати арештовані активи російських олігархів і певним чином оплатити підтримку України. Також обговорювалася концепція позики», — сказав спікер.

Джонсон також додав, що республіканці усвідомлюють, яку роль Америка відіграє у світі.

«Ми не можемо дозволити терористам і тиранам йти маршем по земній кулі», — сказав він та наголосив, що Сполучені Штати повинні продемонструвати силу на світовій арені, і вони це зроблять.

Джонсон зауважив, що повернеться до питання зовнішньої підтримки, як тільки Конгрес владнає питання з бюджетом на поточний фінансовий рік.

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Водночас з 25 березня й до 8 квітня в Палаті представників заплановані чергові «канікули». Нагадаємо, в лютому нижня палата Конгресу США також втекла на «канікули», так і не розглянувши пакет допомоги для України.

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