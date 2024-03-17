«Скільки ще аргументів вам потрібно?»: після удару росіян по Одесі прем’єр Польщі звернувся до американських парламентарів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який нещодавно разом з президентом Дудою провів переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі, на Х-платформі написав: «Подивіться на Одесу. Скільки ще аргументів вам потрібно, щоб прийняти рішення?»

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Допис був адресований спікеру Палати представників Майку Джонсону. Йдеться про досі заблокований пакет допомоги Україні на суму 95 мільярдів доларів.

Пакет допомоги був прийнятий Сенатом США в лютому за підтримки 70 зі 100 сенаторів. Потім законопроєкт був переданий до Палати представників. Однак спікер Майк Джонсон (Республіканська партія) не став розглядати питання допомоги Україні. Досі Джонсон виправдовував це різними причинами, спочатку вимагаючи від Білого дому чіткої стратегії, потім заявляючи, що Америка повинна в першу чергу подбати про безпеку власних кордонів, а нещодавно оголосивши, що зробить це після ухвалення бюджету, яке має відбутися до 22 березня.

Відповідю на відсутність рішення з боку республіканців прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає нещодавні ракетні удари росії по Одесі. Джонсон ніяк не відреагував на заяву Туска.

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Нагадаємо, 15 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Цілями ударів були об'єкти цивільної інфраструктури. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 21, понад 70 осіб отримали поранення — стан деяких з них важкий.

В то же день президент США Джо Байден на традиційному обіді в День Святого Патріка з конгресменами та прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром вкотре закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги для України.

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«Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок, і я закликаю всіх конгресменів у Палаті представників протистояти володимиру путіну. Він — головоріз», — сказав Байден.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США готують перший цього року пакет допомоги Україні у вигляді озброєнь на суму 300 мільйонів доларів.

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