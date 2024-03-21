Ворог вдарив балістикою по Миколаєву: є жертви та постраждалі

Російські загарбники знов вдарили по Миколаєву.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що одна жінка загинула, чотири особи постраждали — три жінка та один чоловік. Пошукова операціє ще триває.

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що наразі проводиться об'їзд по житловому сектору. «По багатоповерховій забудові — без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор», — зазначив він. За його словами, ворог застосував балістику. Він закликав мешканців міста не фотографувати місця «прильотів».

Пізніше в МВС уточнили, що йдеться про шістьох поранених.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«На місці удару виникли незначні загоряння, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Моніторинговий канал «Николаевский Ванек» повідомляв, що по обласному центру вдарили ракетою Іскандер-М з касетною бойовою частиною.

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Нагадаємо, що ранком 21 березня російські ракети були спрямовані на столичний регіон — по Києву та області били як крилатими ракетами, так і балістичним озброєнням.

Фото з мережі

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