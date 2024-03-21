38.71 / 39.23 42.23 / 42.92
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог вдарив балістикою по Миколаєву: є жертви та постраждалі

15:47 21 березня 2024
Ракета

Російські загарбники знов вдарили по Миколаєву.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що одна жінка загинула, чотири особи постраждали — три жінка та один чоловік. Пошукова операціє ще триває.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що наразі проводиться об'їзд по житловому сектору. «По багатоповерховій забудові — без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор», — зазначив він. За його словами, ворог застосував балістику. Він закликав мешканців міста не фотографувати місця «прильотів».

Пізніше в МВС уточнили, що йдеться про шістьох поранених.

РЕКЛАМА
Фото ДСНС

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

«На місці удару виникли незначні загоряння, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Моніторинговий канал «Николаевский Ванек» повідомляв, що по обласному центру вдарили ракетою Іскандер-М з касетною бойовою частиною.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ранком 21 березня російські ракети були спрямовані на столичний регіон — по Києву та області били як крилатими ракетами, так і балістичним озброєнням.

Фото з мережі

518

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

День Дерев'яної Мавпи

Овнам — здійснення бажань, а Стрільцям — амбітні плани: що обіцяють зорі на день Дерев’яної Мавпи

Колорадський жук

На картоплі не буде колорадського жука роками: як приготувати чудо-розчин проти небезпечного шкідника

ДП «Ліси України»

Очолюване Болоховцем ДП «Ліси України» за рік війни купило 220 новеньких авто преміум комплектації

салат із тунцем

Смачний салат із тунцем: гості будуть у захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту