Ворог вдарив балістикою по Миколаєву: є жертви та постраждалі
Російські загарбники знов вдарили по Миколаєву.
Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що одна жінка загинула, чотири особи постраждали — три жінка та один чоловік. Пошукова операціє ще триває.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що наразі проводиться об'їзд по житловому сектору. «По багатоповерховій забудові — без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор», — зазначив він. За його словами, ворог застосував балістику. Він закликав мешканців міста не фотографувати місця «прильотів».
Пізніше в МВС уточнили, що йдеться про шістьох поранених.
«На місці удару виникли незначні загоряння, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.
Моніторинговий канал «Николаевский Ванек» повідомляв, що по обласному центру вдарили ракетою Іскандер-М з касетною бойовою частиною.
Нагадаємо, що ранком 21 березня російські ракети були спрямовані на столичний регіон — по Києву та області били як крилатими ракетами, так і балістичним озброєнням.
Фото з мережі518
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