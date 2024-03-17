Удар російських терористів по Миколаєву: в місті збільшилась кількість постраждалих
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до шістьох людей. Перед тим було відомо про п'ятьох. Про це повідомили в Національній поліції України.
Також у поліції зазначили, що станом на зараз відомо про пошкодження будинків в результаті ворожого обстрілу, також пошкоджені транспортні засоби і обʼєкт інфраструктури.
«Поліцейські обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування», — передали в правоохоронних органах.
У відділі комунікації поліції Миколаївської області зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
Своє чергою, у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва пошкоджень зазнали житлові будинки.
Попередньо відомо, що пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками 3 державної пожежно-рятувальної частини горіння оперативно ліквідоване.
Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два «прильоти».351
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