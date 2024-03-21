Трагедія у Вінницькій області: від чадного газу померла 5-річна дитина

На Вінниччині сталася чергова надзвичайна пригода, пов'язана з неправильним функціонуванням пічного опалення — є жертви.

Як повідомляють в ДСНС, від отруєння чадним газом загинула 5-річна дитина. А троє жінок — 28-річна мати, 76-річна бабуся та 52-річна тітка дитини — госпіталізовані до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Троє людей і кіт загадково загинули у приватному будинку у Броварах під Києвом (фото 18+)

«Подія сталася у приватному будинку в смт Літин. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало самовільне втручання у систему видалення відпрацьованих газів», — повідомили в надзвичайній службі та попередили, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Він може утворюватися через неправильну експлуатацію опалювальних приладів або при недостатній вентиляції.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що цієї зими на Чернігівщині через чадний газ загинула ціла родина — батьки та 4-річни дитина.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

220

Читайте нас у Facebook