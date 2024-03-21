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Трагедія у Вінницькій області: від чадного газу померла 5-річна дитина

17:19 21 березня 2024
Пічка

На Вінниччині сталася чергова надзвичайна пригода, пов'язана з неправильним функціонуванням пічного опалення — є жертви.

Як повідомляють в ДСНС, від отруєння чадним газом загинула 5-річна дитина. А троє жінок — 28-річна мати, 76-річна бабуся та 52-річна тітка дитини — госпіталізовані до лікарні.

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«Подія сталася у приватному будинку в смт Літин. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало самовільне втручання у систему видалення відпрацьованих газів», — повідомили в надзвичайній службі та попередили, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Він може утворюватися через неправильну експлуатацію опалювальних приладів або при недостатній вентиляції.

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Нагадаємо, що цієї зими на Чернігівщині через чадний газ загинула ціла родина — батьки та 4-річни дитина.

Фото Pixabay

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