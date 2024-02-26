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Події

Пічне опалення було несправним: на Буковині двоє дітей отруїлися чадним газом

14:09 26 лютого 2024
Чадний газ

На Буковині двоє дітей — 2020 і 2016 років народження — отруїлись чадним газом і потрапили до лікарні. Про це повідомили в ДСНС 26 лютого.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився також 26 лютого у місті Вижниця.

Названо і попередню причину отруєння малечі — це несправність пічного опалення у господі.

«Попередня причина нещасного випадку — несправність пічного опалення», — зазначають рятувальники.

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Вони також навели кілька правил опалення будинку, аби не допустити повторення трагедії:

  • не використовувати газові прилади для обігріву кімнат та не залишати їх без нагляду;
  • регулярно перевіряти справність газових приладів і вентиляційних каналів;
  • у випадку користування пічним опаленням регулярно прочищати димохід і слідкувати за наявністю на ньому тріщин;
  • встановити у помешканні детектор чадного газу.

Нагадаємо, що раніше отруєння чадним газом призвело до смерті цілої родини у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Серед жертв була й 4-річна дитина.

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